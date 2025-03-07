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Залужный обвинил США в разрушении мирового порядка 0

В мире
Дата публикации: 07.03.2025
Deutsche Welle
x.com/DefAcUK

x.com/DefAcUK

ФОТО: twitter

Мировой порядок разрушают не только "ось зла" и Россия, но в конечном счете и США, заявил посол Украины в Великобритании, пишет DW.

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный обвинил США в разрушении основанного на правилах международного порядка. "Мы видим, что не только "ось зла" и Россия пытаются перевернуть мировой порядок, но в конечном счете этот порядок разрушают и США", - заявил бывший главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) в четверг, 6 марта, выступая в Королевском институте международных отношений.

Уступчивость, которую Белый дом проявляет по отношению к Москве, Залужный назвал "огромным вызовом". По его словам, это может привести тому, что НАТО "прекратит свое существование", а Европа станет следующей военной целью президента РФ Владимира Путина.

СМИ: Зеленский видит в Залужном главного конкурента

8 января украинское издание "Телеграф" сообщило о том, что в случае проведения выборов президент Украины Владимир Зеленский уже принял решение баллотироваться на второй срок. Издание отмечает, что с уровнем доверия 52 процента у него есть шанс одержать победу при условии, что на выборах не будет выдвигаться главный конкурент Зеленского - бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По утверждению издания, глава офиса президента Андрей Ермак передал Залужному, что если он не будет выдвигать собственную кандидатуру на выборах, а примет в них участие на стороне Зеленского, то сможет получить первое место в списке партии "Слуга народа" и кресло спикера Верховной рады.

В противном же случае экс-главкому ВСУ грозит уголовное преследование, например, по делу о сдаче Херсона российским войскам в 2022 году, утверждает "Телеграф", со ссылкой на неназванные источники в политических кругах.

#война рф и украины #сша #валерий залужный
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