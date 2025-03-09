Более 1000 человек погибли в результате столкновений и расправ на западе Сирии - людей убивают целыми семьями

Более тысячи человек, три четверти из которых — мирные жители, стали жертвами столкновений и расправ в приморских районах Сирии. Такие данные приводят информагентства, ссылаясь на сирийских правозащитников.

Насилие на западе страны не утихает уже несколько дней.

Представители исламистской группировки «Тахрир аш Шам» — новой сирийской власти — говорят о восстании групп, сохранивших лояльность свергнутому президенту Башару Асаду.

Но информагентства сообщают, фактически, о массовых расправах со стороны новой власти над живущими на побережье алавитами — представителями религиозного меньшинства, к которому принадлежит Асад. При нём алавиты занимали многие ключевые посты в руководстве страны и вооружённых сил.

Ранее временный президент Сирии — глава «Тахрир аш Шам» призвал сторонников Асада сложить оружие, а своих сторонников — воздержаться от внесудебных расправ и насилия над мирными жителями.