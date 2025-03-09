Более тысячи погибших: из Сирии сообщают о массовых убийствах гражданского населения

За последние два дня в результате боевых действий в Сирии, ведущихся новыми властями в нескольких провинциях против сторонников свергнутого президента Башара Асада, а также внесудебных расправ погибли в общей сложности более тысячи человек. Об этом сообщает DW .

Сирийские силы безопасности и их союзники с 6 марта убили 745 мирных жителей, сообщил вечером в субботу, 8 марта, базирующийся в Великобритании Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR). По его данным, среди жертв есть женщины и дети.

Организация заявила о массовых убийствах жителей 29 населенных пунктов в провинциях Латакия, Тартус, Хама и Хомс и обвинила силы временного правительства в военных преступлениях. Прибрежные регионы страны считаются оплотом клана Асадов и являются местом проживания значительной части алавитского меньшинства - общины, к которой принадлежит и свергнутый сирийский диктатор.

Помимо представителей гражданского населения, в числе убитых - 273 участника боевых действий с обеих сторон, указал далее SOHR. Публикуемые сирийскими правозащитниками данные невозможно проверить из независимых источников.