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Израиль решил прекратить подачу электричества в сектор Газа 0

В мире
Дата публикации: 09.03.2025
BB.LV
Израиль решил прекратить подачу электричества в сектор Газа

Министр энергетики Израиля решил прекратить подачу электричества в сектор Газа

Министр энергетики Израиля решил немедленно прекратить подачу электричества в сектор Газа.

Ранее в марте Израиль остановил поставку гуманитарной помощи в сектор Газа. По данным источника, израильская сторона пообещала и «другие последствия», если ХАМАС продолжит отказываться.

2 марта США предложили новый план перемирия в Газе из-за непреодолимости разногласий между Израилем и движением ХАМАС. Согласно плану, в первый день его действия ХАМАС должны вернуть половину удерживаемых заложников, как живых, так и погибших.

#палестина #израиль
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