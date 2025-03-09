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Россия подверглась массовому налету дронов 0

В мире
Дата публикации: 09.03.2025
BBC
Россия подверглась массовому налету дронов

Об атаке сообщает BBC.

С 20:00 до 07:00 по московскому времени были «перехвачены и уничтожены» 88 украинских беспилотников, 52 из них —над территорией Белгородской области, говорится в заявлении российского военного ведомства.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков о массированной атаке дронов на регион не сообщал.

Еще 13 беспилотников, согласно заявлению Минобороны России, сбили над Липецкой область, девять — над Ростовской, восемь — над Воронежской, три — над Астраханской, по одному — над Краснодарском краем, Рязанской и Курской областями.

О том, что дроны атаковали Липец и Рязань, ночью сообщали губернаторы, не уточняя последствий налета. Беспилотники также сбивали над несколькими районами Воронежской и Ростовской областей, заявляли руководители регионов. В Астрахани и еще четырех городах России ночью закрывали аэропорты для обеспечения безопасности полетов.

#война рф и украины
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Григорий Антонов
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