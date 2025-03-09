В Германии испугались, что США могут отключить немецкие самолеты F-35

В Германии обсуждают, несет ли в себе риск сотрудничество с Вашингтоном в сфере военной авиации на фоне неожиданного прекращения поставок оружия и разведданных из США в Украину. Об этом сообщает DW .

Функция быстрого отключения (Kill Switch) американских истребителей F-35 может поставить ВВС ФРГ (люфтваффе) в зависимость от Белого дома, написали немецкие газеты Handelsblatt и Bild.

Собеседник Handelsblatt в военной отрасли призвал не паниковать и назвал маловероятным возможность того, что Вашингтон поставит люфтваффе в зависимость и прекратит поддержку. "В этом случае мы сможем летать на F-35, пока у нас не кончатся запчасти или машины не потребуют обновления системы", - сказал источник делового издания.

Handelsblatt напомнила, что ранее у Lockheed Martin уже возникали проблемы с программным обеспечением для истребителей F-35. Это привело к отсрочке поставок машин для Дании, Норвегии и Бельгии.