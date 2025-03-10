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До войны России против Европы осталось 3-5 лет, считает министр обороны Дании 1

В мире
Дата публикации: 10.03.2025
BB.LV
Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Против Москвы создается альянс во главе с Парижем.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что в ближайшие три-пять лет может начаться военный конфликт НАТО с Россией.

«Нельзя исключать, что в течение трех-пяти лет Россия проверит пятую статью НАТО и солидарность альянса», - приводит его слова агентство Reuters.

Речь идет о пятой статье Североатлантического договора, согласно которой нападение на одно или несколько государств, входящих в альянс, будет рассматриваться как нападение на НАТО в целом.

Поульсен также отметил, что Россия за последнее время нарастила потенциал своего военного производства, так что Дании тоже следует увеличить инвестиции в этой отрасли.

При этом министр признал, что в настоящее время не видит угрозы для своей страны. Тем не менее, он полагает, что альянс может столкнуться с гибридными атаками со стороны РФ. «Есть основания для искреннего беспокойства», — высказал свое мнение высокопоставленный датский военный.

«Мы вступаем в новую эпоху. Российская угроза распространяется за пределы Украины — на страны Европы. Кто поверит, что Россия остановится в Украине? Сегодня — и на долгие годы вперед — Россия стала угрозой для Европы», — заявил ранее президент Франции в специальном обращении к нации. Эмманюэль Макрон подчеркнул: «Мы должны продолжать помогать украинцам сопротивляться. Путь к миру невозможен через отказ от поддержки Украины». По его словам, мир не может означать капитуляции или обрушения Украины, его нельзя добиться и «хрупким режимом прекращения огня», поскольку «России нельзя верить на слово». Говоря о планах отправки в Украину европейских сил, чтобы обеспечить полное соблюдение будущего мирного соглашения, Макрон призвал Европу быть готовой действовать самостоятельно. «Будущее Европы не должно решаться в Вашингтоне или Москве. Угроза снова исходит с Востока!» — подчеркнул Макрон, говоря о решимости европейцев увеличить оборонные расходы и предупреждая французов и предстоящих сложных решениях, которые потребуют «стойкости всей нации».

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Комментарии (1)

  • ТТ
    Тим Тим
    10-го марта

    будут считать этот акт насилия вооруженным нападением на все страны НАТО и предпримут действия, которые сочтут необходимыми, чтобы помочь стране НАТО, подвергшейся нападению.Я так думаю,что многим членам НАТО не захочется ложить своих солдат ради амбиций Англии,Франции и Балтийских крыс,пришлют им по вагону сухпаев и пару вагонов с медикаментами.

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