Китай применил мощное оружие в торговой войне с США

Китайские пошлины на американские сельскохозяйственные продукты официально вступили в силу. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Это стало очередным ответом на разворачивающуюся торговую войну между двумя крупнейшими экономиками мира. Издание подчеркивает, что готовность Китая использовать продовольствие в качестве контрмеры против США говорит об успехах КНР в повышении сельскохозяйственной самодостаточности.

Пошлины составляют от 10 до 15 процентов. Они распространяются на такие товары как зерно, белки, хлопок и свежие продукты. Вдобавок полностью прекратились закупки американской сои и древесины.

Как пишет издание, решив ударить по американским сельскохозяйственным товарам, Пекин применил одно из самых мощных и недорогих видов оружия в своем торговом арсенале.