Американский предприниматель Илон Маск повторно оскорбил главу МИД Польши Радослава Сикорского. В своей публикации в социальной сети X он назвал его марионеткой миллиардера Джорджа Сороса.

«Да, он марионетка Сороса», — написал Маск, отвечая на публикацию одного из пользователей соцсети о предполагаемой связи польского дипломата с Соросом.

Конфронтация главы МИД Польши и Маска началась после того, как Сикорский пообещал найти замену сервисам Starlink в случае их отключения на Украине. Маск в ответ назвал дипломата маленьким человеком и попросил его успокоиться и вести себя потише, поскольку Варшава, по его словам, платит ничтожную часть стоимости за спутниковую связь, с учетом того что равноценной замены ей не существует.