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Премьер-министр Польши попросил Маска уважать слабых партнеров США 2

В мире
Дата публикации: 10.03.2025
BB.LV
Премьер-министр Польши попросил Маска уважать слабых партнеров США
ФОТО: Global Look Press

Премьер Польши Туск попросил Маска уважать меньших и более слабых партнеров.

Премьер-министр Польши Дональд Туск попросил американского миллиардера Илона Маска уважать «меньших и более слабых партнеров». Об этом политик написал в своем аккаунте в социальной сети X.

«Настоящее лидерство означает уважение к партнерам и союзникам. Даже к меньшим и более слабым. Никогда [не означает] высокомерия. Дорогие друзья, подумайте об этом», — написал глава польского правительства.

Ранее Маск жестко ответил главе МИД Польши Радославу Сикорскому после его слов о замене системы спутниковой связи Starlink, которую Варшава оплачивает для Вооруженных сил Украины. В частности, в комментарии под постом главы ведомства в социальной сети Х о намерении найти альтернативу Starlink, если возникнут проблемы с надежностью компании SpaceX, Маск назвал главу польского МИД «маленьким человеком».

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Комментарии (2)

  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    10-го марта

    Как говорят наркологи признания болезни уже шаг к выздоровлению.

    11
    0
  • Ч
    Чангл
    10-го марта

    Это значит, что Польша может говорить, что хочет, но ее нельзя успокоить? Точно гиена в Европе

    13
    0

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