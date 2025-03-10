В США назвали условие возобновления военной помощи Украине

Возобновление военной помощи зависит от действий самой Украины по вопросу мирного урегулирования конфликта. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Возобновление военной и разведывательной поддержки будет зависеть от действий Украины (...) Вашингтон стремится ускорить процесс прекращения огня между Москвой и Киевом», — приводит издание слова дипломатических источников.

При этом уточняется, что Соединенные Штаты намеренно не дадут каких-либо гарантий украинской стороне по поставкам техники до переговоров в Саудовской Аравии 11 марта. В случае их успеха, Вашингтон будет готов рассмотреть такую возможность.

Ранее телеканал CBS News сообщал, что США якобы не собираются возобновлять военную помощь Украине в ближайшее время, даже если получится подписать сделку по редкоземельным металлам. Уточняется, что Вашингтон потребует от Киева некие «дополнительные условия». Однако на данный момент времени они остаются «туманными» и размытыми.