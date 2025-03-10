В США заявили об отсутствии планов возобновлять военную помощь Украине

США не собираются возобновлять военную помощь Украине в ближайшее время, даже в случае подписания сделки по редкоземельным металлам. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на дипломатические источники.

«Дипломатические источники сообщили, что нет никаких признаков того, что помощь США будет возобновлена», — приводит телеканал слова анонимных собеседников.

Дополнительно уточняется, что президент США Дональд Трамп хочет потребовать от Украины некие «дополнительные условия». Однако на данный момент времени они остаются «туманными», и даже окружение американского лидера не до конца понимает, что конкретно еще нужно будет сделать Киеву.