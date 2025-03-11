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Агрессивное меньшинство: что не так с алавитами Сирии 0

В мире
Дата публикации: 11.03.2025
BB.LV
Молодые воины ислама готовы сражаться с остатками бывшей диктатуры.

Молодые воины ислама готовы сражаться с остатками бывшей диктатуры.

Россияне сделали вид, что рядом с их базами ничего не происходит.

В Сирии алавиты взбунтовались против новой власти. В ответ там начались чистки. Сообщается о более чем 340 мирных жителях, убитых военизированными группировками новых властей. Вы наверняка видели такие новости. Что же произошло?

Ранее в провинции Латакия, где находятся российские военные базы, начались акции протеста местных жителей — алавитов, недовольных слишком жёсткими действиями новых властей. Алавиты живут на побережье Сирии, их считают сторонниками Асадов (Башар Асад, как и его отец Хафез, — алавиты). Впрочем, сами представители этого народа называют себя наиболее пострадавшими от действий Асадов, потому что вынуждены были погибать за режим, воюя в армии в период гражданской войны. После бегства Башара Асада глава Сирии — Ахмад аш-Шараа (руководитель группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», захватившей власть в стране) объявил, что власти не будут применять методы коллективной мести ко всем алавитам, однако продолжат преследовать лиц, виновных в военных преступлениях во времена Асада. При этом жители провинции Латакия стали жаловаться на бессудные казни и бездоказательные аресты со стороны «сил безопасности» новых властей.

Очередная волна преследований началась в Латакии в первых числах марта: за несколько дней «силы безопасности» арестовали более 1,5 тысяч человек по подозрению в военных преступлениях (в основном алавитов). Это стало отправной точкой восстания.

Беспорядки начались после того, как правительственные «силы безопасности» провели зачистку в одной из деревень в окрестностях близ города Джабли, где, предположительно, находились склады с оружием, заранее созданные алавитским сопротивлением. Повстанцы убили 13 военных из числа новой власти. В ответ правительственные войска окружили посёлок, расстреляв его из артиллерии.

Это вызвало беспорядки по всей Латакии: протестующие вышли на улицы Джабли, Хмеймима, Тартуса и других городов, требуя отставки президента Сирии Ахмада аш-Шараа. Протесты переросли в восстание: алавиты захватывали полицейские участки и военные объекты, завладевая хранящимся там оружием. На улицах вспыхнули масштабные бои.

Повстанцы объявили о создании «Военного совета по освобождению Сирии» во главе с бывшим асадовским генералом Гиясом ад-Далой. Целью совета стало очищение Сирии от нынешних властей, которых назвали «джихадистскими». Поначалу повстанцам удалось захватить контроль над рядом районов в городах Тартус, Хмеймим и т.д. Но крупные подкрепления, переброшенные в регион, позволили новым сирийским властям быстро переломить ситуацию. Вскоре при поддержке беспилотной авиации и бронетехники восстание алавитов было фактически подавлено.

В ходе подавления восстания в Сеть попали видео с издевательствами и расстрелами мирных жителей в провинции Латакия. По данным базирующегося в Лондоне Сирийского наблюдательного совета по правам человека (SOHR), более 340 мирных жителей были убиты военными Минобороны Сирии, большинство убитых - алавиты. Алавитские ресурсы пишут, что подтверждена гибель более 600 мирных жителей, называя произошедшее «кровавой пятницей».

Израиль и Иран обвинили официальный Дамаск в геноциде алавитов. Катар, Турция и многие арабские страны поддержали новую сирийскую власть, которая называет происходящее в Латакии «спецоперацией по восстановлению порядка и преследованием ячеек сторонников Асада». «Аль-Джазира» заявила, что действия повстанцев финансово и идейно вдохновлены Ираном и ливанской «Хезболлой». Сирийское агентство «Аль Джумхурия» пишет, что алавитов к восстанию подтолкнул Израиль.

Алавиты - меньшинство в стране, чья концентрация особо велика у Средиземного моря.

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Ахмад аш-Шараа заявил, что Сирия дала достойный ответ на попытку захвата власти и не позволит внешним силам отбросить себя назад. Он также осудил любые издевательства над пленными. После этого сирийские медиаресурсы сообщили, что восставшие алавиты сами убивали мирных граждан за отказ присоединиться к восстанию, а еще часть убитых мирных – на самом деле повстанцы, которые, скрываясь, переоделись в гражданскую одежду, но были раскрыты.

По информации Минобороны Сирии, в ходе боёв погибли 80 их военных. Данных о погибших со стороны сопротивления нет.

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