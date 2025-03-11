Москва пережила массированную атаку дронов

В ночь на вторник Москве и Московской области атаковали несколько десятков украинских дронов, сообщается о повреждениях жилых домов, пишет LETA со ссылкой на RFE/RL и Meduza.

Российские власти заявляют, что в Московской области по меньшей мере один человек погиб, трое получили ранения.

Между тем Telegram-канал «Baza» сообщает о не менее чем восьми пострадавших.

На автостоянке компании «Мираторг» вспыхнул пожар, в результате которого погиб охранник. Среди пострадавших – двое сотрудников предприятия.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, обломки дрона упали на многоквартирный дом в Раменском, повредив не менее семи квартир.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале заявил, что силы ПВО сбили 73 украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы. Он также подтвердил, что на крыше одного из домов на Домодедовской улице обнаружены обломки дрона, из-за чего была повреждена крыша.

Утром 11 марта жители Раменского, Серпухова, Каширы, Коломны, Воскресенска и Домодедова сообщали о взрывах, передает интернет-издание ASTRA.

ASTRA также сообщает о повреждениях многоквартирных домов в Видном.

Пострадала железнодорожная инфраструктура, а также станция Домодедово. Частично нарушено железнодорожное сообщение.

Украинские Telegram-каналы публикуют многочисленные видеозаписи взрывов в Московской области.

Из-за атаки дронов прекратили работу аэропорты Жуковский, Домодедово, Шереметьево и Внуково.

Сообщения о нападениях беспилотников поступают также из Рязанской области, где произошел удар по военному аэродрому Дягилево.

По имеющейся информации, в результате атаки дронов пострадал один человек в Липецкой области.

Министерство обороны России заявляет, что в общей сложности в ночь на вторник были сбиты 337 украинских дронов. Как обычно, ведомство не предоставляет информации о попаданиях и разрушениях.