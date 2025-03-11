Республиканцы определились с преемником Трампа

Порядка 40 процентов сторонников Республиканской партии США выступили за поправки к конституции страны, делающие 18-летнего сына президента Дональда Трампа Бэррона его преемником. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на проведенный опрос.

«Популярность младшего сына президента Дональда Трампа, Бэррона, среди республиканцев продолжает расти, причем настолько, что некоторые из них даже рассматривают возможность внесения изменений в конституцию, чтобы позволить ему баллотироваться на пост президента досрочно», — отмечается в материале издания.

На данный момент времени Бэррон Трамп не может участвовать в выборах, так как ему нет 35 лет. Против отмены этого положения конституции высказалось только 24 процента опрошенных, в то время как 22 процента респондентов нейтрально отнеслись к идее.