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В честь латвийского мульфильма в Варшаве разрисовали стену 0

В мире
Дата публикации: 11.03.2025
LETA
В честь латвийского мульфильма в Варшаве разрисовали стену

В столице Польши Варшаве на одном из зданий появилось изображение в честь полнометражного анимационного фильма режиссера Гинта Зилбалодса «Поток», который недавно получил первый в истории Латвии «Оскар».

Об этом сообщила в своей публикации на платформе «Instagram» польская компания по распространению и производству фильмов «So Films», которая занималась прокатом анимационного фильма Зилбалодса в Польше.

Компания отметила, что в Польше «Поток» посмотрели более 133 000 зрителей, и это число продолжает расти. Запись, в которой показано видео создания мурала, в Twitter также перепостил режиссер фильма Зилбалодс.

Дом, на котором изображен 20-метровый кот из мультфильма находится недалеко от Вислы.

#мультфильм
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Григорий Антонов
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