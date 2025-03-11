В США заявлено об обедневших после инаугурации Трампа богачах

Хотя начало второго президентского срока республиканца Дональда Трампа ознаменовалось для ряда богатейших людей Америки рекордным ростом их благосостояния, потом они начали терять деньги. Об этом сообщило издание Bloomberg.

По его данным, спустя семь недель после инаугурации Трампа пятеро миллиардеров, которые присутствовали на этом мероприятии потеряли в общей сложности 209 миллиардов долларов. Сильнее прочих в минус ушел предприниматель Илон Маск. Он обеднел на 148 миллиардов долларов. Европейские потребители разочаровались в нем из-за его симпатий к крайне правым политикам. Продажи Tesla в Германии упали более чем на 70 процентов за первые два месяца года. Китайские поставки снизились почти на 50 процентов.