Baltijas balss logotype

ЕС объявил, чем ответит на повышенные пошлины США на импорт стали и алюминия 2

В мире
Дата публикации: 12.03.2025
LETA
ЕС объявил, чем ответит на повышенные пошлины США на импорт стали и алюминия
ФОТО: dreamstime

Европейский союз (ЕС) заявил в среду, что ответит на американские тарифы на импорт стали и алюминия, восстановив с 1 апреля тарифы на импорт из США промышленных и сельскохозяйственных товаров, включая виски, мотоциклы, арахисовое масло и лодки.

В заявлении Европейской комиссии (ЕК) говорится, что контрмеры направлены на защиту европейских компаний, рабочих и потребителей от американских тарифов в размере до 25 % на импорт стали, алюминия и некоторых продуктов, содержащих эти металлы.

ЕК объявила, что ЕС также введет тарифы на импорт алюминия и стальных изделий, а также текстиля, изделий из кожи, бытовой техники и древесины. Тарифы затронут и сельскохозяйственную продукцию, включая мясо птицы, говядину, некоторые морепродукты, орехи, яйца, сахар и овощи.

Комиссия отмечает, что новые тарифы США затронут 26 млрд евро экспорта ЕС, что составляет около 5 % от общего объема экспорта товаров ЕС в США, и приведут к дополнительным импортным пошлинам в размере 6 млрд евро для американских импортеров.

Ответные меры ЕС, в свою очередь, повлияют на американский экспорт на 26 млрд евро.

В полночь в среду вступил в силу объявленный ранее 25-процентный тариф США на импорт стали и алюминия из всех стран.

Четверть стали и 40 % алюминия, используемого в промышленности США, импортируется.

Экономисты отмечают, что повышение импортных тарифов на сталь и алюминий приведет к росту производственных затрат и цен на товары для потребителей, а также снизит конкурентоспособность американских компаний.

Аналогичное мнение высказала в среду председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, заявив, что тарифы поставят под угрозу рабочие места и приведут к росту цен как в Европе, так и в США.

#сша #евросоюз #пошлина
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
4
4

Комментарии (2)

  • VKo
    Valerijs Kudrjašovs
    12-го марта

    Обязательно чем-то отвечать, петушиться? Поступить мудро не получается?

    7
    0
  • Д
    Дед
    12-го марта

    Так Путин даст Трампу более выгодные тарифы.

    12
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Лидер боснийских сербов Милорад Додик прибыл в Москву
x.com/MiloradDodik
«‎Тёмное просвещение» Кёртиса Ярвина: вот это идеология новой Америки
Мистер Ярвин не считает, что все люди равны. Иконка видео
Путин выполнит свою часть сделки о прекращении огня - Трамп
x.com/WhiteHouse
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
Премьер Польши сделал предостережение Трампу

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
Люблю!
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
x.com/MiloradDodik
В мире
Лидер боснийских сербов Милорад Додик прибыл в Москву
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов Эксклюзив!
Бизнес
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов
Мистер Ярвин не считает, что все люди равны. Иконка видео
В мире
«‎Тёмное просвещение» Кёртиса Ярвина: вот это идеология новой Америки
x.com/SpaceX
Техно
Космический корабль SpaceX отправился в первый орбитальный полёт над полюсами Земли
x.com/WhiteHouse
В мире
Путин выполнит свою часть сделки о прекращении огня - Трамп
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
Люблю!
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
x.com/MiloradDodik
В мире
Лидер боснийских сербов Милорад Додик прибыл в Москву
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов Эксклюзив!
Бизнес
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео