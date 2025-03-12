Канаду возглавит бывший глава Банка Англии

Бывший глава центрального банка Канады Марк Карни станет следующим премьер-министром страны после того, как правящая Либеральная партия избрала его своим лидером. Голосование состоялось на фоне напряженности в торговых отношениях с США и ожидания федеральных выборов.

59-летний Карни сменит Джастина Трюдо, который объявил о своей отставке в январе, но останется на посту до официальной передачи власти. Карни одержал убедительную победу, набрав 85,9% голосов.

Карни имеет опыт управления кризисными ситуациями: он возглавлял Банк Канады во время мирового финансового кризиса 2008 года, а затем в 2013 году стал первым иностранцем на посту главы Банка Англии. Он опытный экономист, работавший в Goldman Sachs и на Уолл-стрит, но не имеет большого политического опыта. В 2020 году Карни стал специальным посланником ООН по вопросам климата и финансов.

Ожидается, что Карни вскоре инициирует выборы. Он может сам назначить дату голосования, либо оппозиция в парламенте может вынести вотум недоверия позднее в этом месяце. Трюдо призвал сторонников Либеральной партии активизироваться перед выборами.

«Этот момент определит будущее страны. Демократия и свобода не даны раз и навсегда. Даже существование Канады не следует воспринимать как должное», — заявил он.