Немецкая разведка назвала вероятную причину пандемии коронавируса

Даже спустя несколько лет после начала пандемии COVID-19 ее происхождение остается неясным. Однако, согласно новым сообщениям, Федеральная разведывательная служба Германии (BND) еще в 2020 году пришла к выводу, что наиболее вероятной причиной стала утечка из лаборатории в Ухане. Об этом пишут Süddeutsche Zeitung и Zeit.

По данным Zeit и Süddeutsche Zeitung, немецкая разведка оценивает вероятность лабораторного происхождения вируса в 80–95%. Эти выводы основаны на анализе открытых данных и на информации, полученной BND в ходе секретной операции под кодовым названием «Saaremaa».

Речь идет о научных данных из китайских исследовательских институтов, в частности Уханьского института вирусологии, который считается одним из ведущих центров изучения вирусов в Китае. Там проводятся так называемые Gain-of-Function-эксперименты, в рамках которых вирусы искусственно модифицируются. Согласно отчету BND, в этих лабораториях зафиксированы многочисленные нарушения правил биологической безопасности.

Меркель и Шольц были в курсе

Еще во время канцлерства Ангелы Меркель BND было передано задание исследовать происхождение вируса. Глава службы Бруно Каль лично информировал Канцелярию о результатах расследования. Однако, как отмечают немецкие СМИ, ведомство сочло выводы разведки слишком взрывоопасными, чтобы предавать их огласке. Ни Ангела Меркель, ни другие высокопоставленные чиновники не стали комментировать эти данные.

После смены власти в 2021 году Олаф Шольц также был введен в курс дела, однако данные BND так и не были переданы контрольному комитету Бундестага по работе спецслужб. Кроме того, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также не была поставлена в известность.

Ученые проверяют данные

В конце 2024 года федеральное правительство поручило группе независимых ученых перепроверить выводы разведки. В работе участвуют ведущие специалисты, включая вирусолога Кристиана Дростена и главу Института Роберта Коха Ларса Шаде. Окончательные результаты этой проверки пока не представлены. BND пока тоже не дает никаких комментариев.

Осенью прошлого года немецкая разведка передала свою информацию ЦРУ. Однако до января 2025 года американцы воздерживались от окончательных выводов, ссылаясь на нехватку доказательств для однозначного ответа на вопрос о происхождении вируса.

После прихода к власти Дональда Трампа его новый глава разведки Джон Рэтклифф изменил позицию США. В конце января он заявил, что версия лабораторного происхождения представляется более вероятной, чем гипотеза о передаче вируса от животных. Сам Трамп еще во время своего первого президентского срока утверждал, что пандемия началась в результате лабораторной утечки в Ухане.

Китай препятствует расследованию

Спустя более пяти лет после начала пандемии вопрос о происхождении COVID-19 остается без ответа. Это связано, в частности, с тем, что китайские власти всячески препятствуют международному расследованию, ограничивая доступ экспертов ВОЗ к ключевым данным.

Тем временем вирусолог Кристиан Дростен, который всегда считал гипотезу естественного происхождения вируса более вероятной, в интервью taz в январе 2025 года признался, что со временем становится более скептичным.