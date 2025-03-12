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Саакашвили приговорен к девяти годам тюрьмы 0

В мире
Дата публикации: 12.03.2025
BB.LV
Саакашвили приговорен к девяти годам тюрьмы

Тбилисский суд приговорил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к девяти годам лишения свободы по делу о растрате бюджетных средств, сообщает в среду интернет-издание «Эхо Кавказа», пишет LETA со ссылкой на Meduza и RFE/RL.

Прокуратура утверждала, что с 1 мая 2009 года по 25 февраля 2013 года по указанию Саакашвили из государственного бюджета на его личные нужды незаконно были израсходованы девять миллионов лари (на тот момент около пяти миллионов евро).

В настоящее время Саакашвили уже отбывает шестилетний тюремный срок. Ранее он был осужден по двум другим делам — за помилование убийц Сандро Гиргвлиани и за избиение депутата Валерия Гелашвили.

Новый срок заключения будет исчисляться с момента задержания Саакашвили — 1 октября 2021 года.

Таким образом, согласно приговору, он сможет выйти на свободу только 1 октября 2030 года.

Бывший президент также остается подсудимым по делу о событиях 7 ноября 2007 года, когда в Тбилиси произошли столкновения протестующих с полицией, а также по делу о незаконном пересечении границы.

#грузия #саакашвили
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