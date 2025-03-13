Американские переговорщики прибыли в Москву

Самолет, который связывают со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, приземлился в Москве, сообщает BBC.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что американские переговорщики направляются в Россию. «Действительно, переговорщики летят, и, действительно, контакты запланированы. Мы не будем забегать вперед, потом расскажем», — сказал Песков журналистам во время ежедневного брифинга.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что представители его администрации отправляются «прямо сейчас» в Россию для переговоров по Украине.