Помощник Путина раскритиковал предложение о 30-дневном перемирии с Украиной

Ушаков: РФ не хочет временного перемирия, оно станет передышкой для ВСУ

Временное перемирие на Украине даст возможность для передышки солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Таким образом предложение раскритиковал помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков.

Он напомнил, что 12 марта получил звонок от советника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца. Политик сообщил о результатах переговоров представителей США и Украины в Саудовской Аравии, отметив, что стороны пришли к общему мнению о необходимости устроить временное перемирие.

«Я, естественно, прокомментировал достигнутую договоренность о временном перемирии. Нашу позицию изложил по поводу того, что это не что иное, как временная передышка для украинских военных, больше ничего», - заявил Ушаков.

Ушаков добавил, что в последнее время регулярно поддерживает связь по телефону с помощником главы Белого дома Дональда Трампа. Он отметил, что изложил Майку Уолтцу позицию Москвы о необходимости долгосрочного урегулирования конфликта.

Помощник Путина подчеркнул, что уже сегодня, 13 марта, глава государства может дать окончательный ответ по предложению о 30-дневном перемирии на Украине.