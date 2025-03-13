Baltijas balss logotype

Представитель Кремля заявил о том, что Россия против прекращения огня 0

В мире
Дата публикации: 13.03.2025
BBC
Представитель Кремля заявил о том, что Россия против прекращения огня

Предложение о временном перемирии, которое 11 февраля выдвинули Украина и США на переговорах в Саудовской Аравии, — не что иное, как временная передышка для украинских военных, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Об этом сообщает BBC.

«Наша цель — это долгосрочное мирное урегулирование, мы к этому стремимся, мирное урегулирование, которое учитывает законные интересы нашей страны, наши известные озабоченности», — сказал Ушаков.

«Какие-то шаги, которые имитируют мирные действия, мне кажется, никому не нужны в данной ситуации», — добавил помощник российского президента.

Сам Владимир Путин пока не комментировал предложение о прекращении огня на 30 дней, в том числе на линии соприкосновения.

СМИ ожидают, что он может сделать заявление после переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко или встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Оба они уже прилетели в Москву в четверг.

#мирные переговоры
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
5
0

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Лидер боснийских сербов Милорад Додик прибыл в Москву
x.com/MiloradDodik
«‎Тёмное просвещение» Кёртиса Ярвина: вот это идеология новой Америки
Мистер Ярвин не считает, что все люди равны. Иконка видео
Путин выполнит свою часть сделки о прекращении огня - Трамп
x.com/WhiteHouse
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
Премьер Польши сделал предостережение Трампу

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
Люблю!
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
x.com/MiloradDodik
В мире
Лидер боснийских сербов Милорад Додик прибыл в Москву
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов Эксклюзив!
Бизнес
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов
Мистер Ярвин не считает, что все люди равны. Иконка видео
В мире
«‎Тёмное просвещение» Кёртиса Ярвина: вот это идеология новой Америки
x.com/SpaceX
Техно
Космический корабль SpaceX отправился в первый орбитальный полёт над полюсами Земли
x.com/WhiteHouse
В мире
Путин выполнит свою часть сделки о прекращении огня - Трамп
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
Люблю!
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
x.com/MiloradDodik
В мире
Лидер боснийских сербов Милорад Додик прибыл в Москву
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов Эксклюзив!
Бизнес
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео