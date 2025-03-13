Представитель Кремля заявил о том, что Россия против прекращения огня

Предложение о временном перемирии, которое 11 февраля выдвинули Украина и США на переговорах в Саудовской Аравии, — не что иное, как временная передышка для украинских военных, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Об этом сообщает BBC .

«Наша цель — это долгосрочное мирное урегулирование, мы к этому стремимся, мирное урегулирование, которое учитывает законные интересы нашей страны, наши известные озабоченности», — сказал Ушаков.

«Какие-то шаги, которые имитируют мирные действия, мне кажется, никому не нужны в данной ситуации», — добавил помощник российского президента.

Сам Владимир Путин пока не комментировал предложение о прекращении огня на 30 дней, в том числе на линии соприкосновения.

СМИ ожидают, что он может сделать заявление после переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко или встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Оба они уже прилетели в Москву в четверг.