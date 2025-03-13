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Тысячи алавитов укрылись от насилия на базе в Хмеймиме 0

В мире
Дата публикации: 13.03.2025
Deutsche Welle
Тысячи алавитов укрылись от насилия на базе в Хмеймиме

Некоторые из мирных жителей Сирии, прибывших к авиабазе Хмеймим, скандировали: "Россия, Россия!" - и требовали обеспечить им международную защиту, пишет DW.

На фоне волны насилия на западе Сирии тысячи мирных жителей из числа алавитов укрылись на российской авиабазе в Хмеймиме. Об этом сообщает в среду, 12 марта, агентство AFP со ссылкой на базирующийся в Великобритании Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR).

"Тысячи мирных жителей-алавитов бежали от резни в городе Джаблех и окрестных деревнях и нашли убежище на военной базе Хмеймим и в ее окрестностях", - цитирует агентство сообщение наблюдателей. По данным SOHR, с 6 марта, когда новые сирийские власти начали крупную контроперацию в провинциях Латакия, Тартус, Хама и Хомс против тех, кого они считают сторонниками свергнутого президента Сирии Башара Асада, к 12 марта погибли 1383 мирных жителя, большей частью алавиты.

Как передает агентство AFP со ссылкой на SOHR, с 7 марта люди, спасающиеся от насилия, стали искать спасения на российской авиабазе в Хмеймиме. Некоторые беженцы также пытались укрыться в горах.

11 марта газета The New York Times, изучив спутниковые снимки, подтвердила, что гражданские лица укрываются на территории российской авиабазы в Хмеймиме и международного аэропорта Латакии.

12 марта агентство AFP написало, что мэр Джаблеха Амджад Султан побывал на российской военной базе, чтобы убедить укрывающихся там людей вернуться в свои дома. По словам Султана, Силы безопасности Сирии начали брать город под свой контроль.

Как передает корреспондент AFP, некоторые из прибывших к авиабазе Хмеймим скандировали: "Россия, Россия!" - и требовали обеспечить им международную защиту.

Операция сил безопасности Сирии в Латакии и Тартусе

По данным агентства AFP и канала France 24, насилие со стороны действующих властей Сирии было вызвано атаками, совершенными сторонниками свергнутого режима Башара Асада.

После того как в декабре 2024 года исламистские силы во главе с группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХTШ) свергли Асада в ходе молниеносного наступления и захватили власть в Сирии, они сталкиваются с регулярными ожесточенными нападениями со стороны членов алавитского меньшинства клана Асадов.

Министерство иностранных дел ФРГ и специальный посланник ООН по Сирии Гейр Педерсен выразили обеспокоенность происходящим и призвали все стороны к деэскалации. В свою очередь Международный комитет Красного Креста потребовал обеспечить беспрепятственный доступ в регион для оказания помощи раненым.

ЕС приветствует планы расследовать преступления насилия

10 марта переходное правительство Сирии сообщило об окончании военной операции против сторонников Асада на западе страны. Оно указало также, что задействует специальную комиссию для расследования случаев насилия.

Евросоюз приветствовал этот шаг. Необходимо сделать все возможное, чтобы предотвратить "повторение подобных преступлений", говорится в заявлении 27 стран - членов ЕС, которое цитирует AFP. В документе указано, что страны ЕС осуждают "нападения поддерживающих Асада вооруженных группировок на Силы безопасности Сирии", а также "ужасные преступления против гражданского населения, включая казни, предположительно совершенные вооруженными группами, поддерживающими силы безопасности переходных властей".

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