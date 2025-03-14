Дроны второй раз за неделю атаковали Москву и Подмосковье

Москва и Подмосковье второй раз за неделю подверглись атаке беспилотников. Данных о пострадавших пока нет, пишет Радио Свобода .

Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, ПВО отразили атаку четырёх дронов, летевших на столицу. На месте падения осколков работают специалисты.

По сообщениям очевидцев, которые публикует в том числе ASTRA, в районе жилого комплекса "Южная Битца" на южной окраине Москвы был взрыв, он попал на видео.

В Балашихе также были взрывы, местные жители нашли во дворе предполагаемы обломок беспилотника.

В Москве на крыше расселённого дома после атаки БПЛА начался пожар.

Также сообщается о взрыве в жилом доме в районе Дорогомилово.

Ранее стало известно, что московский аэропорт Внуково перестал отправлять и принимать рейсы.