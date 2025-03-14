Дроны второй раз за неделю атаковали Москву и Подмосковье

Москва и Подмосковье второй раз за неделю подверглись атаке беспилотников. Данных о пострадавших пока нет, пишет Радио Свобода.
Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, ПВО отразили атаку четырёх дронов, летевших на столицу. На месте падения осколков работают специалисты.
По сообщениям очевидцев, которые публикует в том числе ASTRA, в районе жилого комплекса "Южная Битца" на южной окраине Москвы был взрыв, он попал на видео.
В Балашихе также были взрывы, местные жители нашли во дворе предполагаемы обломок беспилотника.
В Москве на крыше расселённого дома после атаки БПЛА начался пожар.
Также сообщается о взрыве в жилом доме в районе Дорогомилово.
Ранее стало известно, что московский аэропорт Внуково перестал отправлять и принимать рейсы.
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