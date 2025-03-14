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США ужесточат санкции против банковской сферы и нефти из РФ 0

В мире
Дата публикации: 14.03.2025
Deutsche Welle
США ужесточат санкции против банковской сферы и нефти из РФ
ФОТО: dreamstime

Дональд Трамп не будет продлевать введенные при Джо Байдене исключения из санкционного режима против российских банков, нефти и газа, пишет DW.

Администрация президента США Дональда Трампа не намерена продлевать исключения из санкций, введенных против России из-за войны в Украине, в банковской и нефтегазовой сфере. Таким образом санкционный режим против Москвы будет фактически ужесточен, сообщает телеканал CBS со ссылкой на четырех собеседников, знакомых с планами администрации Трампа, в четверг, 13 марта.

Из сообщения следует, что министерство финансов США не стало продлевать 60-дневное исключение, введенное администрацией Джо Байдена в январе 2025 года, которое позволяло продолжать совершать определенные операцие с участием российских подсанкционных банков в энергетической сфере. В частности, под ограничения попали Внешэкономбанк, банк "Открытие", Совкомбанк, Сбербанк, банк ВТБ, Альфа-Банк, Центральный банк России и многие другие. Всем им будет перекрыт доступ к американским платежным системам для проведения энергетических операций.

Корреспондент телеканала Fox News в Белом доме Эдвард Лоуренс в своем аккаунте в Х написал со ссылкой на источник, что из-за новых ограничительных мер ни одна европейская страна не сможет покупать нефть из России, не рискуя при этом подпасть под санкции США. "Источник, знакомый с этим шагом, говорит, что администрация сосредоточена на прекращении боевых действий и ведении переговоров о прекращении войны в Украине. <...> Соединенные Штаты продолжат применять санкции, которые остаются одним из ключевых рычагов для достижения этой цели", - пояснил он.

США возобновят поставку Украине бомб дальнего действия

В тот же день стало известно, что Соединенные Штаты намерены возобновить поставки в Украину дальнобойных бомб GLSDB на фоне сообщений о том, что ВСУ исчерпали запасы ракет ATACMS аналогичной дальности. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Reuters.

Путин согласен на прекращение огня в Украине, но с оговорками

Ранее в тот же день президент России Владимир Путин заявил, что согласен с предложением США о прекращении огня в Украине на определенных условиях. "Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса", - сказал он на пресс-конференции после переговоров с Александром Лукашенко.

Дональд Трамп назвал ответ Путина "многообещающими", но "не полными". "Многие детали окончательного соглашения уже обсуждались. Теперь посмотрим, будет ли участвовать Рсссия. Если нет, то это будет крайне разочаровывающим моментом для всего мира", - заявил он 13 марта.

В Саудовской Аравии 11 марта прошли переговоры делегаций США и Украины по мирному урегулированию. По итогам встречи сообщалось, что Киев дал согласие на американское предложение объявить режим прекращения огня на 30 дней.

#россия-сша #санкции против россии
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