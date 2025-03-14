США хотят вместо ракет ATACMS передать Украине бомбы GLSDB

В рамках возобновления поставок США дальнобойного оружия в Украину "планирующие бомбы" GLSDB с дальностью поражения до 160 км должны заменить ракеты ATACMS, запас которых у ВСУ иссяк, сообщает Reuters.

Соединенные Штаты при возобновлении поставок дальнобойного оружия в Украину могут передать модернизированные снаряды малого диаметра наземного базирования, или "планирующие бомбы" (ground-launched small diameter bombs, GLSDB), вновь модифицированные для защиты от российских систем радиоэлектронной борьбы. "Боеприпасы прибудут на фоне сообщений о том, что запасы для тактических ракетных комплексов ATACMS аналогичной дальности в Украине истощены", - сообщило вечером во четверг, 13 марта, агентство Reuters со ссылкой на источники.

GLSDB - оружие с дальностью поражения до 160 километров, которое запускается из наземных ракетных комплексов (РСЗО) M270 и M142 HIMARS. "Планирующая бомба имеет небольшие крылья, увеличивающие ее дальность, и включает в себя бомбу малого диаметра (SDB) GBU-39 и ракетный двигатель M26, оба из которых широко распространены в американских запасах и относительно недороги", - поясняют источники Reuters, уточняя, что GLSDB находился в разработке задолго до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Эти "планирующие бомбы" были закуплены при администрации бывшего президента США Джо Байдена в рамках инициативы его администрации по оказанию Киеву помощи в сфере безопасности. Вашингтон закупил для Киева новое оружие и военную технику на сумму около 33,2 млрд долларов (30,5 млрд евро) напрямую у американских оборонных подрядчиков и их союзников, приводит данные Reuters.

GLSDB не очень эффективны на фронте

Ранее командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщало, что "планирующие бомбы" GLSDB на фронте оказались не очень эффективными из-за российских радиопомех. "Навигационная система GLSDB, которая позволяет ей обходить препятствия, такие как горы и известные системы ПВО, была выведена из строя российскими средствами глушения", что не позволило поразить намеченные цели, сообщили агентству Reuters в мае 2024 года три источника, информированные по этому вопросу.

По информации агентства, за последние недели 19 GLSDB были испытаны для оценки эффективности обновлений. Часть модификаций включала укрепление внутренних связей "планирующие бомбы" для повышения ее устойчивости. Повторное введение GLSDB на поле боя может произойти уже в ближайшие дни, поскольку запасы этого дальнобойного оружия уже имеются в Европе. Последний раз украинцы использовали это оружие в военных действиях несколько месяцев назад, добавил один из источников Reuters.