«Латвия присоединяется к созданию коалиции доброй воли в поддержку Украины» - Силиня

В мире
Дата публикации: 15.03.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Латвия присоединяется к созданию коалиции доброй воли в поддержку Украины» - Силиня
ФОТО: LETA

Латвия участвует в создании коалиции доброй воли в поддержку Украины, подчеркивает премьер-министр Эвика Силиня, которая подтвердила это в субботу во время удаленной встречи с лидерами стран Европы и НАТО.

Как сообщила советник премьер-министра по стратегическим коммуникациям Элина Лидере, коалиция объединит страны, которые желают и готовы внести свой вклад в поддержку Украины.

Силиня подчеркивает, что поскольку Латвия уже входит в число крупнейших сторонников Украины, Латвия хочет сотрудничать со странами, которые готовы действовать и оказывать дополнительную поддержку Украине.

«Мы знаем Россию лучше, чем многие другие страны мира, поэтому к нашему опыту прислушиваются и учитывают его. В то же время, с латвийской стороны, мы подчеркиваем необходимость укрепления восточного фланга НАТО. Нашим главным приоритетом остается безопасность в Латвии», — заявил премьер-министр.

Силиня подтвердила приверженность Латвии во время встречи лидеров, организованной премьер-министром Великобритании Кейром Стармером в субботу. В нем приняли участие более 20 глав государств и правительств из стран Европы и НАТО.

В ходе переговоров с лидерами других стран премьер-министр отметила важность увеличения поддержки и предоставления гарантий безопасности Украине со стороны Европы. Она приветствовала усилия лидеров Великобритании и Франции по продвижению единой позиции и действий европейских стран для достижения справедливого и прочного мира на Украине совместно с Украиной и в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами.

Силиня также подчеркнула роль Соединенных Штатов, а именно, что достигнутое между Украиной и США соглашение о немедленном 30-дневном прекращении огня на Украине является значительным шагом вперед. Однако премьер-министр также подчеркнула, что пока нет никаких сигналов, которые бы свидетельствовали о подлинном стремлении России к достижению мира.

Силиня заявила о необходимости продолжать оказывать экономическое давление на Россию путем введения более жестких санкций. Премьер-министр также отметила, что Европе необходимо срочно и существенно увеличить инвестиции в развитие военной промышленности.

Сегодняшняя онлайн-встреча является продолжением встречи лидеров стран Балтии и премьер-министра Великобритании, а также встречи ряда лидеров в Лондоне 2 марта. Целью соглашения является предоставление Украине большей дипломатической, военной, финансовой и политической поддержки для достижения справедливого и прочного мира на Украине и в Европе.

