Масштабная акция протеста в Сербии. Власти говорят о ста тысячах митингующих, оппозиция — о миллионе

Дата публикации: 15.03.2025
BB.LV
Оппозиция Сербии заявила о миллионе протестующих в Белграде

В столице Сербии Белграде проходит акция протеста. Оппозиция заявляет, что демонстрация стала самой массовой за все время. Поводом стало обрушение в ноябре 2024 года навеса на вокзале в Нови-Саде, жертвами которого стали 15 человек. Тогда студенты обвинили власть в коррупции при его возведении, после чего митинги начали проходить регулярно.

Демонстрация 15 марта началась у Бранкова моста через реку Сава, которая служит границей центра столицы и тянется на 2,5 километра до площади Славия. Протестующие заблокировали крупнейшую транспортную развязку города. Также сообщалось, что к участникам протестов присоединилась колонна из ста тракторов. Она прибыла к зданию Народной скупщины (парламента) Сербии. Помимо трактористов, в составе колонны были байкеры.

Протестующие заполнили весь центр Белграда. Они жгли пиротехнику и взрывали петарды. Окончание акции запланировано на 21:00 по местному времени (22:00 по Латвии).

Данные о числе протестующих разнятся

Оппозиция утверждает, что в акции приняли участие миллион демонстрантов. При этом, согласно переписи 2022 года, в Белграде проживает 2,8 миллиона человек.

В свою очередь, Министерство внутренних дел Сербии насчитало 107 тысяч протестующих. Полиция предприняла повышенные меры безопасности. В частности, на крышах зданий администрации президента, парламента и Конституционного суда заметили снайперов. Кроме того, в толпу были внедрены сотрудники правоохранительных органов в гражданской одежде.

В ходе мероприятия не обошлось без инцидентов. В частности, автомобиль протаранил толпу протестующих. 50-летний водитель скрылся с места происшествия, однако сотрудники полиции вскоре задержали его. Гражданин оказал при задержании активное сопротивление. Еще один мужчина угрожал взорвать здание администрации президента. Полицейские скрутили 52-летнего протестующего, во время обыска у него не обнаружили бомб.

Власти Сербии увидели в протестах признаки цветной революции

Президент Сербии Александр Вучич назвал митинг незаконным и заявил о риске госпереворота. По его словам, оппозиция попытается захватить ряд госструктур, чтобы вынудить власть пойти на формирование переходного правительства. Он выразил надежду, что власти республики «выдержат все давления» и смогут сохранить мир в регионе. Вучич напомнил, как 13 лет назад Сербию удалось «поднять из пепла» и сделать самой быстрорастущей экономикой в Европе. Важно не останавливаться на этом пути, добавил глава государства.

Замглавы сербского правительства Александр Вулин ранее также выразил сомнения в социальной подоплеке протестов. «Это не движение за более справедливое общество. В Сербии происходит цветная революция, и ее целью является не улучшение материального положения преподавателей или студентов», — рассказал политик. Цель митингов — свержение власти в Сербии и установление правительства, которое введет санкции против РФ и национализирует «Нефтяную индустрию Сербии». Запад хочет Сербию столкнуть с Россией, и это главная цель цветной революции, посетовал Вулин.

