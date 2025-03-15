Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Россия не хочет выглядит отчаявшейся» - латвийский профессор о поведении Путина 3 1133

В мире
Дата публикации: 15.03.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Россия не хочет выглядит отчаявшейся» - латвийский профессор о поведении Путина

Марис Анджанс, доцент Рижского университета им. Страдыня проф., политолог, директор Центра геополитических исследований в эфире TV24 прокомментировал текущую геополитическую ситуацию и желание России не выглядеть отчаявшейся.

Он подчеркнул, что прошел уже месяц с момента печально известного телефонного разговора Трампа и Путина, который повлек за собой череду событий.

«Мы находимся в том самом моменте, когда Украина согласилась на прекращение огня сроком на месяц, но российский диктатор Путин сказал – да, но нет, или – нет, но да! Он заинтересован в этом, но также имеет ряд предпосылок, которые будут это контролировать. Не начнет ли Украина в это время снова вооружаться, мобилизуя дополнительные ресурсы? Что будет с украинским вторжением в Курскую область? Потому что еще много неизвестного», — сказал Анджанс.

Президент США Трамп отреагировал на заявления Путина, заявив: «Это многообещающе, но не полностью!»

«И то, чего мы все еще ждем прямо сейчас - Стив Уиткофф еще не вернулся из Москвы. Он доверенное лицо Трампа, советник по вопросам Ближнего Востока, но он также стал своего рода мировым посланником. У Уиткоффа запланирована встреча с Путиным. Мы пока не знаем мнения Уиткоффа, и он обязательно сначала поговорит с Трампом. Потому что очень важно подождать и посмотреть, что они там обсуждали с Путиным», — сказал Анджанс.

Как отмечает политолог: «Я думаю, что в целом определенно будет движение к прекращению огня, потому что, с точки зрения Путина, было бы глупо не принять это предложение. Очевидно, никто не ожидал, что Путин немедленно — с распростертыми объятиями — скажет: да, мы это принимаем. В настоящее время преимущество на линии фронта у России — к сожалению, Украина уходит из Курской области, и на переговорах об обмене территориями не будет никаких карт, которые можно было бы выложить на стол. Но Россия определенно не хочет выглядеть отчаявшейся».

×
Читайте нас также:
#Путин #война РФ и Украины #мнения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
26
0
0

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Дональд Трамп
Изображение к статье: Талибан.
Изображение к статье: Индианка пьет воду
Изображение к статье: Премьер Литвы Инга Рунгинене

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Украинка рассказала о неожиданной стороне жизни в Дании
В мире
1
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео