Он подчеркнул, что прошел уже месяц с момента печально известного телефонного разговора Трампа и Путина, который повлек за собой череду событий.

«Мы находимся в том самом моменте, когда Украина согласилась на прекращение огня сроком на месяц, но российский диктатор Путин сказал – да, но нет, или – нет, но да! Он заинтересован в этом, но также имеет ряд предпосылок, которые будут это контролировать. Не начнет ли Украина в это время снова вооружаться, мобилизуя дополнительные ресурсы? Что будет с украинским вторжением в Курскую область? Потому что еще много неизвестного», — сказал Анджанс.

Президент США Трамп отреагировал на заявления Путина, заявив: «Это многообещающе, но не полностью!»

«И то, чего мы все еще ждем прямо сейчас - Стив Уиткофф еще не вернулся из Москвы. Он доверенное лицо Трампа, советник по вопросам Ближнего Востока, но он также стал своего рода мировым посланником. У Уиткоффа запланирована встреча с Путиным. Мы пока не знаем мнения Уиткоффа, и он обязательно сначала поговорит с Трампом. Потому что очень важно подождать и посмотреть, что они там обсуждали с Путиным», — сказал Анджанс.

Как отмечает политолог: «Я думаю, что в целом определенно будет движение к прекращению огня, потому что, с точки зрения Путина, было бы глупо не принять это предложение. Очевидно, никто не ожидал, что Путин немедленно — с распростертыми объятиями — скажет: да, мы это принимаем. В настоящее время преимущество на линии фронта у России — к сожалению, Украина уходит из Курской области, и на переговорах об обмене территориями не будет никаких карт, которые можно было бы выложить на стол. Но Россия определенно не хочет выглядеть отчаявшейся».