Гондурас – страна в Центральной Америке, омываемая водами Карибского моря на севере и Тихого океана на юге. В тропических лесах близ Гватемалы расположен Копан – центр одного из древних государств майя, который известен своими вырезанными на камне иероглифическими знаками и высокими каменными стелами. У любителей дайвинга пользуются популярностью острова Ислас-де-ла-Баия в Карибском море, которые являются частью Мезоамериканского барьерного рифа протяженностью 1000 километров.

В Гондурасе есть 3 основные партии, кандидаты которых столкнутся на всеобщих выборах.

Кандидаткой от правящей демократическо-социалистической партии Libre стала министрка обороны Рикси Монкада, которая пользуется поддержкой уходящей президентки Ксиомары Кастро. Отказ Монкады уйти в отставку, чтобы баллотироваться на президентский пост, подвергся критике, отчасти потому, что военные отвечают за охрану бюллетеней. Монкада получила 92,2% поддержки на праймериз.

Кандидатом от национал-консервативной Национальной партии стал экс-мэр Тегусигальпы Насри Асфура, который уже выдвигался в президенты в 2021 году, но получил всего 36% и проиграл.

Асфура получил аж 76% на праймериз, победив Анну Гарсия, жену экс-президента Хуан Орландо Эрнандеса, который отбывает 45-летний тюремный срок в США. Он был посажен в тюрьму за незаконный оборот наркотиков. Национальная партия, правившая с 2010 по 2022 год, переживает серьёзный кризис поддержки, связанный с коррупцией и связью с ОПГ. Национальная партия традиционно пользовалась поддержкой военной элиты страны, а во внешней политике ориентируется на США.

Крах Национальной партии проложил путь к возрождению Либеральной партии, которая была одной из двух крупнейших политических сил (вместе с НП) в политике Гондураса с момента своего основания в 1891 году до переворота 2009 года. Тогда левый президент Мануэль Селайя, пытался внести поправки в Конституцию, которая запрещает любое переизбрание, чтобы обеспечить себе возможность пойти на второй срок. Военные сорвали референдум по внесению поправок в Конституцию и свергли Селайю, вынудив его покинуть страну. Изгнание Селайи привело к созданию партии Libre, которая была основана его женой Ксиомарой Кастро и выходцами из левого крыла Либеральной партии (логично, что в результате этого ЛП стала более правой). Libre стала главным конкурентом Национальной партии и пришла к власти в 2022 году с Ксиомарой Кастро в качестве президента. Теперь, когда Национальная партия ослабла, Либеральная партия стремится вернуть себе историческое лидерство.

🟡 Кандидатом от либералов стал харизматичный журналист Сальвадор Насралла, получив 59,4% голосов. Он трижды баллотировался на пост президента (в 2013, 2017 и 2021 годах), выступая от разных партий и альянсов. Сальвадор Насралла, помог Кастро победить на выборах президента 2021 года, прекратив свою независимую кампании, чтобы присоединиться к её коалиции. Кастро сделала его своим вице-президентом, но их союз продлился всего 2 года. Разногласия вынудили Насралла уйти в отставку. Несмотря на то, что Насралла не является традиционным либералом, он пользуется широкой популярностью благодаря своему присутствию в СМИ и популистскому стилю руководства. Его антиправительственная риторика, которую он продвигает с момента основания Антикоррупционной партии (PAC) в 2013 году, ставит его в один ряд с глобальными популистами. Ближе всего к победе Насралла был в 2017 году, когда он проиграл, уступив всего 1,5% голосов своему оппоненту из Национальной партии.