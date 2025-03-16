Макрон высказался о возвращении службы по призыву во Франции

Дата публикации: 16.03.2025
BB.LV
Изображение к статье: Макрон высказался о возвращении службы по призыву во Франции
ФОТО: Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон отверг идею возвращения страны к обязательной военной службе. Об этом пишет La Voix du Nord.

Французский лидер назвал возвращение службы по призыву в стране нереалистичным вариантом и нерабочим планом. «У нас больше нет базы, больше нет материально-технического обеспечения», — привел он одну из причин отказа от такой идеи.

Вместе с тем Макрон сообщил о планах перестроить всеобщую национальную службу, а также заявил о необходимости укрепить связь между гражданами и армией.

Ранее сообщалось, что президент Франции планирует мобилизовать молодых добровольцев. Макрон объяснил необходимость такой меры тем, что вокруг страны накапливаются угрозы, которые вынуждают ее адаптироваться.

