Новый премьер Канады призвал Россию сесть за стол переговоров

В мире
Дата публикации: 16.03.2025
BB.LV
Изображение к статье: Новый премьер Канады призвал Россию сесть за стол переговоров
ФОТО: Global Look Press

Новый премьер Канады Карни призвал Россию сесть за стол переговоров по Украине.

Новый премьер-министр Канады Марк Карни призвал Россию сесть за стол переговоров по Украине. На тему конфликта он высказался в соцсети X.

Как уточнил Карни, 16 марта он поговорил с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Украины Владимиром Зеленским и многими «близкими союзниками» о пути к миру. Политик добавил, что Канада поддерживает предложение по немедленному прекращению огня в конфликте на Украине.

«Пришло время для России сесть за стол переговоров с честными намерениями», — написал канадский премьер. Он также назвал свою страну непреклонным союзником Киева.

