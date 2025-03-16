1,5 тысячи алавитов и христиан были эвакуированы в Россию из Сирии. После бегства Асада их вывезли на авиабазу Хмеймим, а затем доставили в РФ, где сейчас они пытаются освоить русский язык и свыкнуться с холодом.

Об операции спасения французскому изданию Le Journal du Dimanche рассказал командир добровольческого формирования Симон аль-Вакиль (на фото, в Европе его внесли в «чёрный список» и заморозили активы по подозрению в вербовке сирийских наёмников для участия в конфликте в Украине). По его словам, к 5 декабря 2024-го боевики «Хайят Тахрир аш-Шам»* уже взяли Алеппо и стояли недалеко от городов Мхардех и Аль-Сукайлабия — небольших населённых пунктов, где живут в основном христиане. В разгар гражданской войны в Сирии жители этих христианских городов, брошенные на произвол судьбы правительством, сформировали добровольческие отряды, чтобы отражать атаки террористов. Они получали помощь от иранских сил «Аль-Кудс» под командованием генерала Касема Сулеймани и российских войск, присутствующих в регионе. Этой помощи было недостаточно, чтобы сдерживать продвижение джихадистов и противостоять ему. Однако за всё время боевых действий население Мхардех и Аль-Сукайлабия не сдало позиций, потеряв почти 200 человек убитыми.

После бегства Асада жители этих городков опасались начала чисток со стороны радикалов, но тут на помощь пришла российская армия.

По словам Аль-Вакиля, сначала ВС РФ организовали безопасный коридор от Мхардеха до базы Хмеймим протяжённостью около 110 километров. Выбора у эвакуируемых не было — многие быстро покинули свои дома, даже не успев взять паспорта. После прибытия на Хмеймим сирийцев разместили в ангаре, где они ждали самолётов. Как говорит командир, многие боялись, что радикалы захватят базу и ворвутся прямо на ВПП на своих боевых пикапах.

12 декабря 2024 года — через четыре дня после бегства Асада — семья Аль-Вакиля приземлилась в Москве. «Более 1500 человек уехали в Россию, в основном это алавиты и сунниты, которые были верны режиму Асада, а также какое-то количество христиан», — рассказывает Аль-Вакиль. Судя по соцсетям, сын командира уже осваивается в России: фотографирует заснеженные московские парки, жалуется на холод и удивляется, что в России всегда есть отопление и электричество (в Сирии коммуникации нередко отключали, особенно во время боевых действий).

Члены семьи Аль-Вакиля получили вид на жительство сроком на полгода. Сейчас они изучают русский язык и планируют перебраться на Кавказ — туда, где потеплее. По мнению Аль-Вакиля, в Сирию они уже вряд ли вернутся.