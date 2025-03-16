Трамп заявил, что может передать контроль над Почтовой службой Министерству торговли.

Генеральный почтмейстер Луи Деджой планирует сократить 10 тысяч работников Почтовой службы США и урезать бюджет ведомства на миллиарды долларов. В письме, направленном членам Конгресса в четверг он отметил, что готов сотрудничать в этом с Департаментом эффективности правительства (DOGE), возглавляемом Илоном Маском.

DOGE будет оказывать Почтовой службе поддержку в решении «крупных проблем» агентства с годовым бюджетом 78 миллиардов долларов, которое в последние годы испытывало трудности с финансовой устойчивостью.

Среди основных проблем Почтовой службы в письме упомянуты неэффективное управление пенсионными активами агентства, программа выплаты компенсаций работникам, а также ряд нормативных требований, которые «ограничивают нормальные бизнес-процессы».

«Эта инициатива соответствует нашим усилиям, поскольку, несмотря на уже достигнутые значительные успехи, нам предстоит сделать еще больше», – написал Деджой.

В настоящее время штат Почтовой службы насчитывает около 640 тысяч сотрудников, обеспечивающих доставку как в крупных городах, так и в сельской местности, включая отдаленные острова.

Согласно письму Деджоя, в течение следующих 30 дней планируется сократить 10 тысяч сотрудников в рамках программы добровольного досрочного выхода на пенсию.

Ни Почтовая служба, ни администрация Трампа не ответили на запрос Associated Press о комментариях.

Ранее Почтовая служба уже объявляла о планах по сокращению операционных расходов более чем на 3,5 миллиарда долларов в год. Это также не первый случай массовых увольнений: в 2021 году служба сократила 30 тысяч сотрудников.

В прошлом месяце Трамп заявил, что может передать контроль над Почтовой службой Министерству торговли, что означало бы перевод независимого агентства под управление исполнительной власти.

Критики опасаются, что сокращения негативно отразятся на всей стране. Конгрессмен-демократ Джеральд Коннолли, получивший письмо, заявил, что изменения приведут к ослаблению и приватизации Почтовой службы.