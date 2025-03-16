Baltijas balss logotype

Получите-распишитесь: Маск увольняет 10 000 американских почтальонов 0

В мире
Дата публикации: 16.03.2025
BB.LV
Большинству трудящихся в глубинке будет непросто найти новую работу.

Большинству трудящихся в глубинке будет непросто найти новую работу.

Трамп заявил, что может передать контроль над Почтовой службой Министерству торговли.

Генеральный почтмейстер Луи Деджой планирует сократить 10 тысяч работников Почтовой службы США и урезать бюджет ведомства на миллиарды долларов. В письме, направленном членам Конгресса в четверг он отметил, что готов сотрудничать в этом с Департаментом эффективности правительства (DOGE), возглавляемом Илоном Маском.

DOGE будет оказывать Почтовой службе поддержку в решении «крупных проблем» агентства с годовым бюджетом 78 миллиардов долларов, которое в последние годы испытывало трудности с финансовой устойчивостью.

Среди основных проблем Почтовой службы в письме упомянуты неэффективное управление пенсионными активами агентства, программа выплаты компенсаций работникам, а также ряд нормативных требований, которые «ограничивают нормальные бизнес-процессы».

«Эта инициатива соответствует нашим усилиям, поскольку, несмотря на уже достигнутые значительные успехи, нам предстоит сделать еще больше», – написал Деджой.

В настоящее время штат Почтовой службы насчитывает около 640 тысяч сотрудников, обеспечивающих доставку как в крупных городах, так и в сельской местности, включая отдаленные острова.

Согласно письму Деджоя, в течение следующих 30 дней планируется сократить 10 тысяч сотрудников в рамках программы добровольного досрочного выхода на пенсию.

Ни Почтовая служба, ни администрация Трампа не ответили на запрос Associated Press о комментариях.

Ранее Почтовая служба уже объявляла о планах по сокращению операционных расходов более чем на 3,5 миллиарда долларов в год. Это также не первый случай массовых увольнений: в 2021 году служба сократила 30 тысяч сотрудников.

В прошлом месяце Трамп заявил, что может передать контроль над Почтовой службой Министерству торговли, что означало бы перевод независимого агентства под управление исполнительной власти.

Критики опасаются, что сокращения негативно отразятся на всей стране. Конгрессмен-демократ Джеральд Коннолли, получивший письмо, заявил, что изменения приведут к ослаблению и приватизации Почтовой службы.

1
0

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Лидер боснийских сербов Милорад Додик прибыл в Москву
x.com/MiloradDodik
«‎Тёмное просвещение» Кёртиса Ярвина: вот это идеология новой Америки
Мистер Ярвин не считает, что все люди равны. Иконка видео
Путин выполнит свою часть сделки о прекращении огня - Трамп
x.com/WhiteHouse
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
Премьер Польши сделал предостережение Трампу

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
Люблю!
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
x.com/MiloradDodik
В мире
Лидер боснийских сербов Милорад Додик прибыл в Москву
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов Эксклюзив!
Бизнес
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов
Мистер Ярвин не считает, что все люди равны. Иконка видео
В мире
«‎Тёмное просвещение» Кёртиса Ярвина: вот это идеология новой Америки
x.com/SpaceX
Техно
Космический корабль SpaceX отправился в первый орбитальный полёт над полюсами Земли
x.com/WhiteHouse
В мире
Путин выполнит свою часть сделки о прекращении огня - Трамп
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
Люблю!
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
x.com/MiloradDodik
В мире
Лидер боснийских сербов Милорад Додик прибыл в Москву
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов Эксклюзив!
Бизнес
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео