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Продажа Панамского канала за 22 800 000 000 долларов объявлена угрозой Китаю 0

В мире
Дата публикации: 16.03.2025
BB.LV
Ныне канал - высокотехнологичное предприятие с огромными оборотами.

Ныне канал - высокотехнологичное предприятие с огромными оборотами.

В Поднебесной опасаются американского контроля над водной артерией.

Акции гонконгского инвестиционного конгломерата CK Hutchison упали на 5% после того, как в Китае раскритиковали продажу портов Панамского канала, пишет Financial Times.

Как следует из публикации, ранее Канцелярия Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао разместила на своем сайте комментарий гонконгской газеты "Дагунбао". В колонке приводятся мнения интернет-пользователей, согласно которым указанная сделка является "поступком, который пренебрегает национальными интересами" и "предает весь китайский народ".

Статья допускает, что США, получив контроль над Панамским каналом, ограничат китайское судоходство и торговлю.

В материале говорится, что CK Hutchison следует "серьезно подумать" над сделкой с американской BlackRock.

По словам аналитика рейтингового агентства Morningstar Дэна Бейкера, падение акций CK Hutchison отражает беспокойство инвесторов относительно того, будет ли сделка доведена до конца.

Ранее CK Hutchison заявила, что продаст американским инвесторам долю в 90% в своем дочернем предприятии, которое управляет портами по обе стороны Панамского канала. Группа инвесторов, в которую вошли BlackRock и компании Global Infrastructure Partners и Terminal Investment, также приобретет 80% в других дочерних предприятиях, которые владеют и управляют 43 портами и 199 причалами в 23 странах. Сумма сделки составит $ 22,8 миллиардов.

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