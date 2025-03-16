Си Цзиньпин отказался от поездки в Брюссель 1 952

Дата публикации: 16.03.2025
BB.LV
Изображение к статье: Си Цзиньпин отказался от поездки в Брюссель
ФОТО: Global Look Press

Лидер КНР Си Цзиньпин отказался от поездки в Брюссель в честь юбилея отношений.

Председатель КНР Си Цзиньпин отказался от поездки в Брюссель на саммит, который состоится в честь 50-го юбилея отношения Евросоюза и Китая. Об этом сообщает Financial Times.

Два источника газеты утверждают, что вместо лидера КНР на саммит приедет премьер Госсовета страны Ли Цян.

Помимо того, отмечается, что места проведения подобных саммитов чередуются. При этом, в частности, в Брюсселе, как правило, присутствует премьер, а председатель проводит подобные саммиты в Пекине. Однако, по данным собеседников издания, ЕС ожидал личного присутствия китайского лидера в юбилейный год.

Ранее стало известно, что китайские чиновники испугались, что если лидер КНР Си Цзиньпин встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, между ними может произойти перепалка по аналогии с той, что случилась между американским лидером и Владимиром Зеленским. Также отмечается, что в Пекине осторожно относятся к возможному саммиту в Вашингтоне.

