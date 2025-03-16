США вводят ограничения на въезд для граждан десятков стран. И для Латвии?

Дата публикации: 16.03.2025
США ужесточат правила въезда для граждан из 43 стран, включая Россию и Республику Беларусь. Об этом пишет [The New York Times]https://www.nytimes.com/2025/03/14/us/politics/trump-travel-ban.html).

Как сообщает телеграм-канал Baltijas Balss, издание публикует классификацию стран. Они разделены на три категории: "красную", "оранжевую" и "жёлтую".

Для граждан государств из "красной" категории въезд в США будет полностью запрещен. В этот список входят 11 стран: Афганистан, Бутан, Венесуэла, Иран, Куба, КНДР, Ливия, Сомали, Судан, Сирия и Йемен.

Россия и Беларусь попадают в "оранжевую" категорию. Гражданам этих стран, а также Эритреи, Гаити, Лаоса, Мьянмы, Пакистана, Сьерра-Леоне, Южного Судана и Туркменистана могут ограничить выдачу виз. При этом въезд может быть разрешён "состоятельным деловым путешественникам", но не туристам или лицам, запрашивающим иммиграционные визы.

Страны из "жёлтой" категории получат 60 дней на устранение факторов, вызывающих обеспокоенность США. Если этого не произойдет, они могут быть переведены в категорию полного запрета или жёстких ограничений. В эту группу входят 22 государства, включая Зимбабве, Чад, Сент-Китс и Невис, Вануату и другие.

Стран ЕС в черном списке нет.

Среди причин, вызывающих недовольство Вашингтона, The New York Times называет отказ предоставлять данные о въезжающих, а также недостаточные меры безопасности при выдаче паспортов.

Официально рекомендации могут представить с 17 по 23 марта. Окончательный список может измениться, отмечает издание.

