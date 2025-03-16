Президент Украины Владимир Зеленский потребовал ввести в страну войска НАТО. Соответствующее заявление появилось в его официальном Telegram-канале.

По его словам, в стране должен присутствовать европейский миротворческий контингент, который будет иметь поддержку со стороны США. «Контингент должен быть размещен на украинской земле. Это гарантия безопасности для Украины и Европы», — отметил он.

Кроме того, во время онлайн-саммита по ситуации на Украине, в котором приняли участие главы ряда европейских государств, Зеленский добавил, что не нужно забывать об укреплении противовоздушной обороны на Украине и в Европе. «Нам всем нужна защита. Я благодарю каждого из вас, кто помогает нам с ПВО», — подчеркнул он.