Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Зеленский потребовал ввести войска НАТО на Украину 3 1155

В мире
Дата публикации: 16.03.2025
BB.LV
Изображение к статье: Зеленский потребовал ввести войска НАТО на Украину
ФОТО: Unsplash

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал ввести в страну войска НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал ввести в страну войска НАТО. Соответствующее заявление появилось в его официальном Telegram-канале.

По его словам, в стране должен присутствовать европейский миротворческий контингент, который будет иметь поддержку со стороны США. «Контингент должен быть размещен на украинской земле. Это гарантия безопасности для Украины и Европы», — отметил он.

Кроме того, во время онлайн-саммита по ситуации на Украине, в котором приняли участие главы ряда европейских государств, Зеленский добавил, что не нужно забывать об укреплении противовоздушной обороны на Украине и в Европе. «Нам всем нужна защита. Я благодарю каждого из вас, кто помогает нам с ПВО», — подчеркнул он.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
26
0
0

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Дональд Трамп
Изображение к статье: Талибан.
Изображение к статье: Индианка пьет воду
Изображение к статье: Премьер Литвы Инга Рунгинене

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
1
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Украинка рассказала о неожиданной стороне жизни в Дании
В мире
1
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
1
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео