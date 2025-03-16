Президент Украины Владимир Зеленский захотел получить от Франции дистанционно управляемые ракеты и дроны. Об этом он заявил в разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном, передает газета Le Parisien.

«Зеленский, который говорил с Макроном по телефону в пятницу, просил "дистанционно управляемые ракеты и дроны", поставка которых находится на рассмотрении», — указано в сообщении.

Макрон также не исключил отправку Киеву дополнительных истребителей Mirage 2000. Уточняется, что французский лидер допускает поставки истребителей, в том числе из «третьих стран, которые их используют».

Ранее президент Франции заявил, что Европа может разместить военный контингент на Украине. Он подчеркнул, что если Киев попросит союзников направить миротворцев и инструкторов на территорию страны, то мнение России учитываться не будет.