Вашингтон настаивает на хотя бы краткосрочном прекращении огня в Украине, поскольку продолжение боевых действий не способствует переговорному процессу. Такую позицию высказал глава Госдепартамента США Марко Рубио в интервью американскому телеканалу CBS, опубликованному в воскресенье, 16 марта.

Во время беседы о текущей внешней политике США ведущая телеканала Маргарет Бреннан задала вопрос о недавней поездке спецпосланника Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Москву, где он встретился с Владимиром Путиным. Ведущая отметила, что Рубио ранее говорил - итоги визита Уиткоффа в РФ покажут, движется ли Москва к прекращению огня или президент РФ предпочитает этому тактику затягивания. Однако Путин не сделал однозначных шагов навстречу мирным переговорам, а позднее Рубио провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым - и по их итогам также не было сделано заявлений.

На фоне этого Бреннан спросила Рубио, не считает ли он, что Москва предпочла затягивать процесс переговоров. Госсекретарь США в ответ указал, что не будет обсуждать переговорный процесс с РФ. По его словам, встреча Уиткоффа с Путиным была "многообещающей", но вместе с тем "есть некоторые проблемы".

"Это сложная, трехлетняя война, которая идет на очень длинном военном фронте, с большим количеством сложностей. Никто не утверждает, что это легко, но я хочу, чтобы все понимали, каков план. План "А" - прекратить стрельбу, чтобы мы могли перейти к плану "Б", второй фазе, которая заключается в том, чтобы посадить всех за стол переговоров," - заявил Рубио.

При этом, по словам главы Госдепа, переговоры между Москвой и Киевом не обязательно должны быть прямыми, их можно провести с помощью челночной дипломатии. Но в любом случае "мы не сможем даже подобраться ко второй части, пока не пройдем первую", считает Рубио. "Трудно договориться о прочном окончании войны, пока они стреляют друг в друга, и поэтому президент (Трамп - Ред.) хочет прекращения огня", - констатировал дипломат.

"Красные линии" Украины - новые территориальные уступки и возвращение граждан домой

Британская газета The Independent со ссылкой на высокопоставленные украинские правительственные источники опубликовала детали "красных линий", которые Киев определил для любых возможных переговоров с РФ.

Согласно данным издания, ключевым условием Украина называет отказ РФ от требований дополнительных территориальных уступок со стороны Киева. Ранее представители российских властей неоднократно заявляли о желании полностью забрать четыре области на востоке Украины, которые были частично аннексированы Москвой в ходе полномасштабного вторжения в страну.

Другая "красная линия" Киева для переговоров - возвращение украинских детей, похищенных РФ в ходе вторжения, а также освобождение незаконно удерживаемых гражданских лиц. Кроме того, власти Украины требуют международных гарантий безопасности, если власти РФ нарушат какое-либо соглашение о перемирии.

Путин не показал стремления к миру даже после согласия Киева на прекращение огня

На фоне визита спецпосланника Трампа в Москву сразу после переговоров США и Украины в Саудовской Аравии президент РФ высказался о возможном перемирии витиевато. "Мы "за", но есть нюансы", - заявил Владимир Путин, перечислив после этого массу требований Москвы к Киеву и союзникам. Среди них - остановка поставок военной помощи США Украине и прекращение мобилизационных мероприятий в стране.

Ряд экспертов и политиков, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, ввиду этого обвинили Москву в намерении втянуть США в "бесконечные переговоры", в то время как Россия будет продолжать свою экспансию в Украине. При этом Дональд Трамп назвал заявление Путина о возможном прекращении огня "многообещающим", но "не полным", и посетовал на то, что отказ президента РФ от первых шагов к миру "вызовет разочарование".