Власти Украины согласились провести президентские выборы - США

Дата публикации: 23.03.2025
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что власти Украины согласились провести выборы президента. Как сообщает "Радио Свобода", об этом он рассказал в интервью журналисту Такеру Карлсону.

"Да, они состоятся. Они уже согласились на это", — отметил Уиткофф.

Спецпосланник Дональда Трампа также сообщил, что самым большим вопросом войны в Украине стал статус взятых под контроль российской армией украинских территорий.

"Эти территории — русскоязычные, и там проводились референдумы, где большинство людей высказались за то, чтобы быть под властью России. По моему мнению, именно это — ключевой момент в конфликте. Это первое, что нужно урегулировать", — подчеркнул Уиткофф.

"Вопрос в том, признает ли мир, что это российские территории? Признает ли? Сможет ли Зеленский выжить политически, если признает это? Это центральный вопрос в конфликте", — уточнил спецпосланник Трампа.

