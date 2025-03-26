«Мы никогда не согласимся на изменение границ» - глава МИД Браже добралась до США

Ведущие дипломаты стран Балтии встречаются с Государственным секретарем США Марко Рубио, чтобы призвать к продолжению помощи Украине и усилению давления на Россию для достижения устойчивого мира.

Высокопоставленные дипломаты Эстонии, Латвии и Литвы во вторник выразили свою осторожную поддержку мирным усилиям администрации Трампа в вопросе перемирия Украины и России, поскольку они по-прежнему скептически относятся к намерениям Москвы, и призвали к внедрению надлежащих механизмов мониторинга и проверки, чтобы заставить Кремль соблюдать достигнутые соглашения.

В ходе встречи с госсекретарем США Марко Рубио в Государственном департаменте министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы также призвали к продолжению военной помощи Украине, с одной стороны, и экономическому давлению на Россию, с другой, для достижения ощутимых результатов, сообщает вашингтонский корреспондент Kyiv Post.

Министры также подчеркнули важность международной ответственности, непризнания насильственных аннексий, а также необходимость устойчивого прекращения огня на Украине.

«Мы никогда не согласимся на насильственное изменение границ», — заявила глава МИД Латвии Байба Браже на совместной пресс-конференции, отвечая на вопросы Kyiv Post.

Латвия продолжит оказывать поддержку Киеву и «процессу, возглавляемому Украиной».

«Украина — самая большая страна в Европе. Ее армия — значительная демократическая сила внутри страны. Я имею в виду, что Верховная Рада продолжает работать, несмотря на войну...Поэтому мы не должны недооценивать Украину», - сказала Браже.

Маргус Цахкна из Эстонии высоко оценил предложение о 30-дневном прекращении огня, выдвинутое в Джидде пару недель назад, заявив, что оно ясно демонстрирует приверженность США и Украины достижению мира. Однако он добавил: «Россия показала, что не готова к миру, поскольку продолжает свои жестокие атаки на Украину».

Он добавил: «Мы должны понимать, что Россия — брутальная страна, и война там очень брутальна».

Кястутис Будрис из Литвы также предположил, что Кремлю еще предстоит доказать свою явную заинтересованность в достижении мира. «В наших интересах иметь устойчивый мир, а не повторение [военных действий] после короткого периода».

Министры также добавили, что помощь в обеспечении безопасности и присутствие ротируемых американских войск в странах Балтии усилили сдерживающую и оборонную позицию их стран и помогли сохранить мир в регионе и за его пределами.

Находясь в Вашингтоне, ведущие дипломаты стран Балтии также встретились с сенаторами Митчем Макконнеллом, Джин Шахин и Джерри Мораном, подчеркнув лидерство США, тесные трансатлантические связи и усилия по достижению справедливого и прочного мира на Украине.

Министры также приняли участие в памятном мероприятии, посвященном крупнейшим массовым депортациям советских людей сталинской эпохи из стран Балтии, известным как «Мартовские депортации», в Мемориале жертв коммунизма в Вашингтоне.