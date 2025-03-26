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«Мы никогда не согласимся на изменение границ» - глава МИД Браже добралась до США 6

В мире
Дата публикации: 26.03.2025
BB.LV
«Мы никогда не согласимся на изменение границ» - глава МИД Браже добралась до США

Ведущие дипломаты стран Балтии встречаются с Государственным секретарем США Марко Рубио, чтобы призвать к продолжению помощи Украине и усилению давления на Россию для достижения устойчивого мира.

Высокопоставленные дипломаты Эстонии, Латвии и Литвы во вторник выразили свою осторожную поддержку мирным усилиям администрации Трампа в вопросе перемирия Украины и России, поскольку они по-прежнему скептически относятся к намерениям Москвы, и призвали к внедрению надлежащих механизмов мониторинга и проверки, чтобы заставить Кремль соблюдать достигнутые соглашения.

В ходе встречи с госсекретарем США Марко Рубио в Государственном департаменте министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы также призвали к продолжению военной помощи Украине, с одной стороны, и экономическому давлению на Россию, с другой, для достижения ощутимых результатов, сообщает вашингтонский корреспондент Kyiv Post.

Министры также подчеркнули важность международной ответственности, непризнания насильственных аннексий, а также необходимость устойчивого прекращения огня на Украине.

«Мы никогда не согласимся на насильственное изменение границ», — заявила глава МИД Латвии Байба Браже на совместной пресс-конференции, отвечая на вопросы Kyiv Post.

Латвия продолжит оказывать поддержку Киеву и «процессу, возглавляемому Украиной».

«Украина — самая большая страна в Европе. Ее армия — значительная демократическая сила внутри страны. Я имею в виду, что Верховная Рада продолжает работать, несмотря на войну...Поэтому мы не должны недооценивать Украину», - сказала Браже.

Маргус Цахкна из Эстонии высоко оценил предложение о 30-дневном прекращении огня, выдвинутое в Джидде пару недель назад, заявив, что оно ясно демонстрирует приверженность США и Украины достижению мира. Однако он добавил: «Россия показала, что не готова к миру, поскольку продолжает свои жестокие атаки на Украину».

Он добавил: «Мы должны понимать, что Россия — брутальная страна, и война там очень брутальна».

Кястутис Будрис из Литвы также предположил, что Кремлю еще предстоит доказать свою явную заинтересованность в достижении мира. «В наших интересах иметь устойчивый мир, а не повторение [военных действий] после короткого периода».

Министры также добавили, что помощь в обеспечении безопасности и присутствие ротируемых американских войск в странах Балтии усилили сдерживающую и оборонную позицию их стран и помогли сохранить мир в регионе и за его пределами.

Находясь в Вашингтоне, ведущие дипломаты стран Балтии также встретились с сенаторами Митчем Макконнеллом, Джин Шахин и Джерри Мораном, подчеркнув лидерство США, тесные трансатлантические связи и усилия по достижению справедливого и прочного мира на Украине.

Министры также приняли участие в памятном мероприятии, посвященном крупнейшим массовым депортациям советских людей сталинской эпохи из стран Балтии, известным как «Мартовские депортации», в Мемориале жертв коммунизма в Вашингтоне.

#война рф и украины #байба браже
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Комментарии (6)

  • MF
    Mr.FGJCNJK
    26-го марта

    Удивительно глупая женщина, даже элементарной географии не знает, ведь самой большой страной Европы является Россия, да и Азии тоже. И это премьер - министр Латвии?

    26
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    26-го марта

    Кто выдвинул альтернативно одарённую, озабоченную карьерой в ЕС дамочку в министры? Нельзя ли задвинуть её обратно, пока она всерьёз не напакостила своей стране?

    58
    2
  • ТТ
    Тим Тим
    26-го марта

    Выперд конечно крутой,но какой себя уважающий хозяин будет учитывать мнения своих холопов,а если через чур зазвиздятся,так "на конюшню-пороть",что бы впредь не повадно было перечеть.

    68
    2
  • БТ
    Бесс Толковый
    26-го марта

    Хотите прекращения огня, тогда не поставляйте оружие. Получается, что тушим костёр, подкидывая туда дрова. Где логика?

    81
    3
  • ФФ
    Федул Федулов
    26-го марта

    Соглашались, соглашаетесь и будете соглашаться...

    71
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    26-го марта

    Мадам Мидовка должна знать-торг компании на территории СССР не имеют прав заключать какие либо договоры, вести болтавню о границах СССР. Торг компании это не государства

    37
    0
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