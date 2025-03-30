"Ему сказали, что мы только данные ваши обновим и вернем вас".

Солист украинской группы "ДК Энергетик", которая принимала участие в Нацотборе на "Евровидение-2025", Яков Марный сообщил, что его мобилизовали. Произошло это перед концертом, из-за чего коллектив был вынужден отменить выступление.

Об этом стало известно из Instagram группы. Артисты планировали дать концерт во Львове 30 марта, однако объявили о его отмене. В подписи к объявлению фронтмен коллектива отметил, что билеты на их выступление остаются действительными. Вероятно, концерт состоится без участия Марного.

"Меня мобилизовали, соответственно львовский концерт переносится на 20 июня, там чуваки должны все сообщить, что и как. Все билеты действительны! Время от времени буду выходить на связь", - сообщил лидер "ДК Энергетик".

Жена музыканта также вышла на связь и раскрыла больше подробностей о мобилизации мужа. В своем Instagram она рассказала, что Марного мобилизовали на улице. Произошло это на глазах у женщины и их с артистом дочери. Анна Марная утверждает, что сам исполнитель ей сказал, что вернется через два часа.

"Ему сказали, что мы только данные ваши обновим и вернем вас. В итоге его забрали в поликлинику. Я потом туда пришла, хотя бы, чтобы побыть рядом и поддержать", - рассказала женщина.

По ее словам, Яков прошел медосмотр, после чего ему дали выписку и направили его в Дарницкий районный ТЦК и СП. Там он будет проходить военную подготовку, которая завершится в июне этого года.

"В 10 утра его забрала, в 6 вечера приехала, передала ему какие-то вещи, какой-то перекус, таблетки, лекарства и все. Ждем июня, а дальше будет видно", - добавила Анна.

Напомним, ранее военный Игорь Ласточкин раскрыл, на каком направлении фронта выполняет боевые задачи. Юморист и звезда Студии "Квартал 95" объявил о своей мобилизации в феврале этого года. Он опубликовал новое видео в сети, на котором показался в военной форме и рассказал, в какой бригаде служит.