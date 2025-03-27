После кровавых терактов у этого места была плохая репутация.

Моленбек - бедный район Брюсселя, который после терактов 2016 года считали "рассадником радикализации и джихадизма". Теперь он претендует на звание "культурного центра Европы-2030".

Около 500 человек собрались в воскресенье в церкви Сен-Жан-Батист в брюссельском районе Моленбеке на ифтар - вечерний приём пищи во время Рамадана. Коллективная трапеза была организована в связи с поданной районом заявкой на звание "культурного центра Европы-2030".

Дата проведения мероприятия была выбрана не случайно, поскольку в этот день исполняется девять лет терактам в Брюсселе, произошедших 22 марта 2016 года, и десять лет - парижским терактам 2015 года.

Моленбек оказался в центре внимания мировых СМИ и общественности, когда выяснилось, что несколько подозреваемых были связаны с этим бедным районом бельгийской столицы. С тех пор его стали считать инкубатором экстремизма и радикального ислама .

В настоящее время Моленбек включён в шорт-лист кандидатов на звание "культурного центра Европы-2030". Инициаторы кампании, делая акцент на культурное разнообразие Моленбека, говорят, что это возможность переписать историю района с плохой репутацией. Жасмин дель Монте, директор организации Stronger with Words и участница воскресного ифтара, сказала в интервью Euronews, что проведение такого мероприятия в церкви "символизирует разнообразие, инклюзивность и мультикультурализм", которые, по её словам, району не чужды.

В нём проживают представители 140 национальностей, уточняет наша собеседница, добавляя, что собравшиеся на ужин в церкви - представители разных культур и вероисповеданий. Ифтар - это традиционное застолье мусульман после захода солнца в месяц Рамадан, который совпадает с христианским Великим постом и еврейским праздником Пурим.

Организаторы подчёркивают, что такого рода мероприятия "создают и укрепляют связи между людьми". "То, что нас объединяет, помимо верований, культурных и социальных особенностей, - намного больше того, что нас разделяет", - добавляют они.

"Культурный центр Европы-2030"

После Монса (2015), Брюгге (2002), Брюсселя (2000) и Антверпена (1993) бельгийский город вновь претендует на звание "культурного центра Европы".

Это инициатива Европейского союза, призванная привлечь внимание к проблемам культурного разнообразия и инклюзивности в странах сообщества.

По словам Фатимы Зибух, сопредседателя комитета "Моленбек-2030", в последние годы район столкнулся с множеством социально-экономических трудностей, но она надеется, что включение в шорт-лист станет мощным импульсом к его развитию.

Моленбек пережил сложный период стигматизации после терактов в Париже и Брюсселе. Кроме того, в 2024 году политический ландшафт в ЕС отметился серьёзным сдвигом вправо и популяризации антимигрантской риторики.

Зибух подчеркнула важность укрепления связей людей в период усиления политической и социальной поляризации на континенте

"Щедрость, сочувствие и бескорыстие - ключевые термины нашей заявки", - заключила она.

Озаглавлена она словом "Садака", происходящим из иврита и вошедшим во многие языки, включая арабский и турецкий. Оно переводится как "щедрость и солидарность".