Доходы президента Украины Владимира Зеленского и его семьи в прошлом году составили 15,2 миллиона гривен (340 000 евро), свидетельствует его декларация об активах, пишет ЛЕТА со ссылкой на DPA.

Почти половину доходов составила продажа облигаций внутреннего государственного займа, остальные поступления – зарплата Зеленского, банковские проценты и доход от аренды частной недвижимости.

"Баланс средств семьи президента на конец 2024 года в целом остался стабильным", – сообщили в пресс-службе президента Украины, не раскрывая точные данные о состоянии семьи Зеленского.

До вступления в должность президента Украины Зеленский был известным актёром, продюсером и сценаристом. Оценки его состояния различаются. Некоторые источники утверждают, что оно достигает нескольких миллионов евро, однако точные данные не публикуются.

Украинское агентство "УНИАН" сообщило, что дети Зеленского – Александра и Кирилл – по-прежнему находятся в Украине. Учитывая служебные обязанности, Зеленский старается соблюдать правило, согласно которому семья проводит вместе хотя бы по пять минут утром и вечером.

Зеленский был избран президентом Украины в 2019 году. Срок его полномочий истёк в мае прошлого года, однако украинские законы предусматривают, что во время войны выборы не проводятся.