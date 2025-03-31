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Стало известно, сколько в прошлом году заработала семья Зеленского 4

В мире
Дата публикации: 31.03.2025
BB.LV
x.com/ZelenskyyUa

x.com/ZelenskyyUa

ФОТО: twitter

Доходы президента Украины Владимира Зеленского и его семьи в прошлом году составили 15,2 миллиона гривен (340 000 евро), свидетельствует его декларация об активах, пишет ЛЕТА со ссылкой на DPA.

Почти половину доходов составила продажа облигаций внутреннего государственного займа, остальные поступления – зарплата Зеленского, банковские проценты и доход от аренды частной недвижимости.

"Баланс средств семьи президента на конец 2024 года в целом остался стабильным", – сообщили в пресс-службе президента Украины, не раскрывая точные данные о состоянии семьи Зеленского.

До вступления в должность президента Украины Зеленский был известным актёром, продюсером и сценаристом. Оценки его состояния различаются. Некоторые источники утверждают, что оно достигает нескольких миллионов евро, однако точные данные не публикуются.

Украинское агентство "УНИАН" сообщило, что дети Зеленского – Александра и Кирилл – по-прежнему находятся в Украине. Учитывая служебные обязанности, Зеленский старается соблюдать правило, согласно которому семья проводит вместе хотя бы по пять минут утром и вечером.

Зеленский был избран президентом Украины в 2019 году. Срок его полномочий истёк в мае прошлого года, однако украинские законы предусматривают, что во время войны выборы не проводятся.

#зеленский
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Комментарии (4)

  • ЯО
    Яшка Одесский
    31-го марта

    А может пора снять фильм про маленького гномика-нарколыги, какая у его недвижимость куплена и в КАКИХ странах? Какое ещё гражданство он имеет??? Зачем по ушам ездить типа бедный, несчастный?

    25
    2
  • ТТ
    Тим Тим
    31-го марта

    Редактор ВВ,1 апреля только завтра.

    43
    0
  • юв
    юрий венедиктович
    31-го марта

    Ха а сколько спёр???? Покупать банки через свои же оффшорные фирмы и прочие ничтяки чего за это не написали?

    57
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    31-го марта

    Это он якобы "заработал", проливая кровь своего народа, а сколько помимо этого к его ручонкам "прилипло"?

    71
    3

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