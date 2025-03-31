Насекомые и растения будут населять территории, где они раньше не жили, это будет нарушать экосистему.

Исследователи пришли к выводу, что «ускоренный режим» исчезновения льдов должен установиться, если будет достигнута так называемая точка невозврата — тот объём ежегодной потери льда, после которого Гренландия уже может считаться обречённой на полное оттаивание. Гляциологи считают, что этот объём составляет 230 миллиардов тонн в год. Меж тем за последние десять лет скорость таяния гренландских льдов возросла в шесть раз, а с середины 1980-х годов остров утратил в общей сложности более триллиона тонн льда.

Российская Арктика в силу географических особенностей — в ещё более сложном положении, чем Гренландия, рассказала ведущий научный сотрудник Института географии РАН, гляциолог Мария Ананичева. Она объяснила, что арктические архипелаги, даже вместе взятые, — меньше Гренландии, а береговая зона Северного Ледовитого океана очень чувствительна к изменениям температур.

— Если всё будет продолжаться так, как сейчас, и будет такое же накопление парниковых газов, то в Арктике эта точка невозврата наступит раньше, чем в Гренландии. Возможно, что уже к концу нашего века это произойдёт, если не раньше, — предполагает кандидат географических наук.

В 2020 году учёные рассчитали, что к 2035 году Арктика на лето будет уже полностью лишаться морского льда. Мария Ананичева считает этот прогноз довольно алармистским и сомневается, что это действительно произойдёт в такие короткие сроки.

Тем не менее для гляциолога очевидно, что всё идёт именно к этому, и в определённом смысле это тоже можно будет считать критической точкой: свободный ото льда Северный Ледовитый океан будет поглощать очень много солнечного тепла просто потому, что он тёмный. Из-за этого потепление в Арктике дополнительно всё больше будет ускоряться. И это означает не только вымирание белых медведей, которые охотятся на льдинах, но и гибель морских обитателей в опреснённой воде.

— Это будет влиять на климат Евразии, на климат наших умеренных широт. Температуры в разы увеличатся. Участятся стихийные явления, аномалии температур, и это связано со здоровьем человека. Насекомые и растения будут населять территории, где они раньше не жили, это будет нарушать экосистему. Это просто страшно, — подчеркнула ведущий научный сотрудник Института географии.

Гляциолог добавила, что за всем этим неизбежно последует усиленное оттаивание мерзлотных почв, а это создаёт серьёзную угрозу для всего российского севера.

— Это, конечно, будет катастрофой, например, для Чукотки, где нет дорог вообще, они по зимникам ездят (по дорогам изо льда, покрытого укатанным снегом). На севере России всё рассчитано на мерзлоту, и инфраструктура, и жилища. Без неё это просто будет какое-то жуткое болото, — заверила гляциолог.

Интересно, что ранее удалось вычислить текущие вышеупомянутые потери ледяного щита Гренландии: как писали в 2019 году, в 2010–2018 годах остров навсегда лишался по 286 миллиардов тонн льда ежегодно. Если за точку невозврата приняли 230 миллиардов тонн в год, то выходит, в Гренландии она на самом деле уже пройдена.