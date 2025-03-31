Неизвестный открыл стрельбу с крыши многоэтажки в Мурманске

В Мурманске мужчина начал стрелять с крыши девятиэтажки. После задержания против него возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, пишет DW .

Неизвестный мужчина в Мурманске открыл стрельбу с крыши девятиэтажного дома. Об этом вечером в воскресенье, 30 марта, рассказали местные СМИ, Telegram-каналы, а также правоохранительные органы. Как пишет со ссылкой на следствие агентство "Интерфакс", стрелком оказался местный житель 1981 года рождения.

Управление Следственного комитета по Мурманской области в своем Telegram-канале сообщило, что мужчина открыл стрельбу по экипажу патрульно-постовой службы и был "обезврежен" в ходе штурма. По данным СК, в результате стрельбы никто не пострадал.

Агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы пишет, что стрелявший был тяжело ранен, но остался жив. Telegram-канал SHOT уточняет, что устроивший стрельбу не вступал в переговоры и намеревался поджечь крышу дома, для чего облил ее бензином.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Ему может грозить лишение свободы на срок от двенадцати лет до пожизненного.