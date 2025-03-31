Зеленский хочет выйти из сделки по ископаемым - Трамп

Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в попытке выйти из сделки по редкоземельным металлам и пообещал ему "большие проблемы", если это случится, пишет DW .

Президент США Дональд Трамп обвинил президента Украины Владимира Зеленского в намерении выйти из сделки по полезным ископаемым между Вашингтоном и Киевом. "Он пытается выйти из сделки по редкоземельным металлам, и если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, большие проблемы", - сказал он журналистам в воскресенье, 30 марта, по местному времени. Его слова приводит агентство Reuters.

Трамп также добавил, что Зеленский "хочет быть членом НАТО, но он никогда не будет членом НАТО. Он это понимает".

Bloomberg: Киев хочет получить больше инвестиций от США в рамках сделки

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что Украина попросит внести изменения в экономическую сделку, предложенную Дональдом Трампом, и включить в нее обязательство об увеличении американских инвестиций.

В материале Bloomberg говорится, что проект предложения предусматривает предоставление Вашингтону контроля над всеми крупными инвестициями в инфраструктуру и полезные ископаемые в Украине без ограничений по срокам. Из-за этого в Киеве обеспокоены, что условия сделка могут подорвать процесс вступления страны в ЕС и потребовать от него возмещения всей военной и экономической помощи, оказанной Соединенными Штатами с начала войны.

"Если соглашение о партнерстве будет принято, США получат эффективный контроль над инвестиционными решениями, касающимися значительной части экономики Украины, включая горнодобывающую промышленность, нефть и газ, добычу важнейших полезных ископаемых, а также порты, автомобильные и железные дороги", - пишет агентство.

При этом отмечается, что украинские чиновники во время разговора с американскими коллегами высказали свои опасения насчет предложенного документа. Представители Соединенных Штатов же не стали возражать против них, особенно в части потенциального вступления Украины в Евросоюз. "Это говорит о том, что Вашингтон может быть открыт для обсуждения изменений", - передает Bloomberg позицию неназванного собеседника.